حكم بيع جلد الأضحية في عيد الأضحى 2022- هل يجوز بيع جلد الأضحية، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن حكم بيع جلد الأضحية، حيث يتساءل الكثير من الذين يقوم بالتضحية بالبحث عن حكم بيع جلد الأضحية في عيد الأضحى 2022- هل يجوز بيع جلد الأضحية عبر محركات البحث جوجل، وبيع جلد الاضاحي من أهم الاسئلة الشائعة بين الناس هل يجوز بيع جلد الاضحية لا يجوز للمضحي أن يبيع جلد أضحيته ؛ لأنها بالذبح تعينت لله بجميع أجزائها ، وما تعيّن لله لم يجز أخذ العوض عنه ، ولهذا لا يعطى الجزار منها شيئا على سبيل الأجرة، لذلك قرر فريقنا ان يقدم لكم حكم بيع جلد الأضحية في عيد الأضحى 2022- هل يجوز بيع جلد الأضحية؟

حكم بيع جلد الأضحية في عيد الأضحى 2022- هل يجوز بيع جلد الأضحية

وقد روى البخاري (1717) ومسلم (1317) واللفظ له عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا . قَالَ : نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا .



وقال في "زاد المستقنع" : " ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها ، بل ينتفع به ".

هل يجوز بيع جلد الأضحية 2022

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه (7/514) : " وقوله : "ولا يبيع جلدها" بعد الذبح؛ لأنها تعينت لله بجميع أجزائها ، وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه ، ودليل ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه حمل على فرس له في سبيل الله ، يعني أعطى شخصاً فرساً يجاهد عليه ، ولكن الرجل الذي أخذه أضاع الفرس ولم يهتم به ، فجاء عمر يستأذن النبي صلّى الله عليه وسلّم في شرائه حيث ظن أن صاحبه يبيعه برخص ، فقال له النبي صلّى الله عليه وسلّم: (لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم) ، والعلة في ذلك أنه أخرجه لله ، وما أخرجه الإنسان لله فلا يجوز أن يرجع فيه.

لهذا لا يجوز لمن هاجر من بلد الشرك أن يرجع إليه ليسكن فيه ؛ لأنه خرج لله من بلد يحبها فلا يرجع إلى ما يحب إذا كان تركه لله عزّ وجل ، ولأن الجلد جزء من البهيمة تدخله الحياة كاللحم، "يعني لا يجوز بيعه كما لا يجوز بيع اللحم".