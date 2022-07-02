استنكر ملتقى دعاة فلسطين، اليوم السبت، الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وقال الملتقى في بيان له :"تلقى ملتقى دعاة فلسطين ببالغ الحزن والأسى نبأ استشهاد الأسيرة الشهيدة سعدية مطر والتي أعدمت بسلاح الإهمال الطبي في سجن الدامون، وجنود الاحتلال يمارسون العد والتنكيل بالأسيرات.

ويُشار إلى أنه تعتبر الشهيدة سعدية مطر هي الشهيدة السادسة التي ارتقت منذ بداية هذا العام بسبب الإهمال الطبي.

ووجه الملتقى نداء لجميع المؤسسات الحقوقية، والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان للتدخل السريع والفوري لانقاذ حياة الأسرى المرضى الذين يقبعون في سجون الاحتلال قبل فوات الاوان.

وطالب المؤسسات الاعلامية، والنشطاء على السوشل ميديا فضح جرائم الاحتلال ومنهجيته في التغول في الاعدامات بدم بارد.

ملتقى دعاة فلسطين

وإليكم نص البيان:

ملتقى دعاة فلسطين يستنكر الإهمال الطبي للأسرى

تلقى ملتقى دعاة فلسطين ببالغ الحزن والأسى نباء استشهاد الأسيرة

الشهيدة سعدية مطر والتي أعدمت بسلاح الإهمال الطبي في سجن الدامون، وجنود الاحتلال يمارسون العد والتنكيل بالأسيرات، وتعتبر الشهيدة سعدية مطر هي الشهيدة السادسة التي ارتقت منذ بداية هذا العام بسبب الإهمال الطبي.

وعليه يوجه الملتقى نداء لجميع المؤسسات الحقوقية، والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان للتدخل السريع والفوري لانقاذ حياة الأسرى المرضى الذين يقبعون في سجون الاحتلال قبل فوات الاوان.

كما ويطالب الملتقى المؤسسات الاعلامية، والنشطاء على السوشل ميديا فضح جرائم الاحتلال ومنهجيته في التغول في الاعدامات بدم بارد.

ملتقى دعاة فلسطين

السبت / ٢ / ٦ / ٢٠٢٢م