بالفيديو وفاة امرأة هاجمتها سمكة قرش في شرم الشيخ

تعرضت امرأة لهجوم من سمكة قرش في منتجع الغردقة المصري ، مما أدى إلى فقد ذراعها ورجليها.

كانت السائحة في الماء عندما هاجمها سمكة قرش أمام الآخرين تركت المرأة بدون ذراع وساق.

و جرى سحب السائحة وتسليمها إلى المسعفين، حيث كانت حالتها حرجة ولكنَها توفيت فيما بعد متأثرة بجراحها.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إن ضحية المواطنة قدمت من بلدة النمسا، وعلى خلفية الحادث فقد تم منع السباحة والغوص وصيد الأسماك في منطقة الحادثة لمدة ثلاثة أيام.

وفي الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا هاجمت سمكة القرش فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا. وأصيبت الضحية بجروح خطيرة وتوفيت على الفور في مكان الحادث.