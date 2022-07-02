موعد إجازة عيد الأضحى 2022 في مصر، يبحث الكثير من المتابعين في مصر مؤخراً عن موعد اجازة عيد الأضحى لكافة القطاعات الحكومية والخاصة، فالملايين من المصريين يحاولون معرفة موعد الإجازة المعلقة بعيد الأضحى للاستفادة من هذا الوقت مع عائلاتهم وقضائه إما في السفر أو التنزه مع عائلاتهم، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة هذا المقال حول موعد إجازة عيد الأضحى 2022 في مصر، أملين أن ينال على إعجابكم.

موعد إجازة عيد الأضحى 2022 في مصر

أجازة عيد الأضحى 2022 في مصر

وبعد أن أعلنت البحوث الفلكية هذا الموعد، بعد إعلان غرة ذي الحجة الخميس الموافق الثلاثين من يونيو الماضي، ومن هذا فإن موعد عيد الأضحى المبارك 2022، سيوافق يوم السبت 9 يوليو عام 2022 الموافق يوم العاشر من ذي الحجة عام 1443 هجرية، حيث يقوم الشعب باستعدادات صلاة العيد ويقومون بذبح الأضاحي والاحتفال بعد إتمام مناسك الحج 2022.





إجازة عيد الأضحى المبارك في مصر للقطاع الحكومي

سيتمتع موظفو الحكومة بـ5 أيام إجازة رسمية تبدأ من الجمعة 8 يوليو وحتى الثلاثاء 12 يوليو 2022 ليستأنفوا أعمالهم يوم الأربعاء.

ويُشار إلى أن شهر يوليو يشهد عدد كبير من الأجازات الرسمية والتي تقدر ب13 يوم تضمن أجازة العيد والاجازات الاسبوعية، ويحصل عليها العاملين في القطاع العام والحكومي والبنوك وهي كالآتي:

إجازة عيد الأضحى 2022 للقطاع الخاص

يحصل العاملون في القطاع الخاص على إجازة 3 أيام فقط مدفوعة الأجر وذلك وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء المصري مؤخراً .

موعد إجازة عيد الأضحى 2022 في مصر

إجازة عيد الأضحى 2022 للبنوك

من الجمعة ٨ يوليو- الثلاثاء ١٢ يوليو وتتوقف فيها البنوك في كل محافظات مصر لكن يستمر السحب والإيداع من خلال ماكينات الـ ATM.