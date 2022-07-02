سبب وفاة نهاد الموسى- من هو عميد اللغة العربية نهاد موسى- نهاد الموسى ويكبيديا 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التفاصيل الكاملة عن وفاة أحد أعمدة اللغة العربية نهاد الموسى، والذي وافته المنية، ليلة أمس الجمعة، والذي كان يشغل منصف أستاذ النحو العربي واللسانيات العربية بالجامعة الأردنية، وعضو المجمع اللغوي، البروفسور نهاد الموسى، عن عمر ناهز 80 عاما، لذلك قرر فريقنا ان يقدم لكم التفاصيل الكاملة عن سبب وفاة نهاد الموسى- من هو عميد اللغة العربية نهاد موسى- نهاد الموسى ويكبيديا 2022.

سبب وفاة نهاد الموسى- من هو عميد اللغة العربية نهاد موسى- نهاد الموسى ويكبيديا 2022

تَسِيرُ بِنَا الأَيَّامُ وَالْمَوْتُ مَوْعِدٌ

وَتَدْفَعُنَا الأَرْحَامُ والأَرْضُ تَبْلَعُ



عَفَاءٌ عَلَى الدُّنْيَا فَمَا لِعِدَاتِهَا

وَفَاءٌ وَلا فِي عَيْشِهَا مُتَمَتَّعُ.



رحم الله شيخ النحاة العالم الجليل نهاد الموسى. pic.twitter.com/PhiwuCzqtf — Dr. Nedal (@nedaljaqqamah1) July 2, 2022

سبب وفاة نهاد الموسى- من هو عميد اللغة العربية نهاد موسى- نهاد الموسى ويكيبديا 2022

من جانبها، نعت وزارة الثقافة الفلسطينية البروفسور الموسى، أحد أبرز الأكاديميين على المستوى العربي.

وقال وزير الثقافة عاطف أبو سيف: "إن الحركة النقدية والأدبية والأكاديمية تخسر أحد أبرز شيوخها وأحد أعرق مبدعيها".

وأضاف "أن المشهد الثقافي والأكاديمي الفلسطيني، والأردني، والعربي، خسر مبدعا من مبدعيه الذين أثروا المشهد الثقافي والأكاديمي".

الجامعة الأردنية تنعى العلّامة الدكتور نهاد الموسى https://t.co/ipTHDecsCR خالص عزائنا لمحبي العربية والثقافة في وفاة العالم الكبير اد. نهاد الموسى

عليه سحائب الرحمة والغفران pic.twitter.com/qmlHWCItGn — Prof. M.Al Qudah (@mohamadq2002) July 2, 2022

نهاد الموسى ويكيبديا 2022

وُلد نهاد الموسى في 9 /5 /1942م، ببلدة العباسية بمدينة يافا الفلسطينية. وتوفي في 1 تموز (يوليو) 2022 في مدينة عمّان. يُلقب بـ"شيخ النُحاة العرب المعاصرين".

أنهى نهاد الموسى الثانوية العامة في الكليّة الإبراهيمية بالقدس سنة 1959، وحصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها من جامعة دمشق سنة 1963، ثم حصل من جامعة القاهرة على شهادتَي الماجستير والدكتوراه سنتَي 1966 و1969 تباعاً.

وارتبطت سيرة نهاد الموسى بـالجامعة الأردنية طوال خمسة وأربعين عاماً، شغل في أثنائها رتبة الأستاذية، حيث عمل في التّدريس بالجامعة الأردنية منذ سنة 1969، وشغل فيها مناصب منها: رئيس قسم الدراسات العليا للعلوم الإنسانية والاجتماعية (1990)، ورئيس قسم اللغة العربية وآدابها (1991/1992 و2007/2008)، ونائب عميد كلية الآداب (1994)، وعميد كلية الآداب (2010).

كما عمل نهاد الموسى مدرّساً في جامعة الملك سعود (1982)، وجامعة الكويت (1988)، وجامعة الإمارات (1993)، وجامعة البنات الأردنية («البترا» في ما بعد) (1998)، [ويعمل الآن في جامعة العلوم الإسلامية العالمية].

وعمل نهاد الموسى مستشاراً لمنظمة "اليونسكو" لتعليم العربية في الصين (1983)، ورئيساً للجنة خبراء اللغة العربية في مؤتمر التطوير التربوي في الأردن (1987)، وخبيراً في اللغة العربية لدى مؤسسة التطبيقات التكنولوجية بـواشنطن (1994/1995، و2000).

شغل نهاد الموسى عضوية هيئة التحرير في: مجلة «أبحاث اليرموك» التي تُصدرها جامعة اليرموك (1982-1986)، والمجلة الأردنية للّغة العربية وآدابها (2004-2010).

واختير نهاد الموسى عضواً في لجنة التحكيم لكلٍّ من جائزة عبد الحميد شومان (2002)، وجائزة الملك فيصل العالمية (2002، 2007).

كان نهاد الموسى عضواً في مجلس الأمناء لكلٍّ من كلية العلوم التربوية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سنة 2000، ومركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية بـالرياض (2011).

سبب وفاة نهاد الموسى 2022