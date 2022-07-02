الحركة الأسيرة تنعى الأسيرة المسنة سعدية فرج الله "مطر"

نعت الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال، اليوم السبت، الأسيرة المسنة سعدية فرج الله "مطر" والتي ارتقت روحها صباح هذا اليوم أثر نوبة قلبية في سجن الدامون للأسيرات.

وقالت الحركة الأسيرة في بيان لها :"إن الأسيرة الصابرة والمجاهدة سعدية فرج الله "مطر" تلتحق بركب شهداء الحركة الأسيرة الذين ارتقوا نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"

بيان صادر عن الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال

ننعى لأبناء شعبنا الفلسطيني ولأمتنا العربية والإسلامية ولكل أحرار العالم شهيدة الحرية والإنسانية الأسيرة المسنة سعدية فرج الله "مطر" والتي ارتقت روحها صباح هذا اليوم أثر نوبة قلبية في سجن الدامون للأسيرات.

إذ نودع اليوم الأسيرة الصابرة والمجاهدة سعدية فرج الله "مطر" لتلتحق بركب شهداء الحركة الأسيرة الذين ارتقوا نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، حيث عانت الأسيرة من أمراض متعددة ثاقلتها ظروف الاعتقال المأساوية بسبب الإجرام الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في سجونه الظالمة، وعدم توفير الشروط الطبية التي تنص عليها القوانين الدولية والإنسانية.

وإننا ونحن ننعى شهيدة الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال نؤكد على ما يلي:

- نحمل الاحتلال الصهيوني وإدارة سجونه المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استشهاد الأسيرة مطر نتيجة الإهمال الطبي بحقها، وإذ تعلن الحركة الأسيرة الحداد بإغلاق الأقسام اليوم وإرجاع وجبات الطعام حدادًا على روح الشهيدة.

- نؤكد أن الإهمال الطبي جريمة منظمة وممنهجة تمارسها دولة الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين لاستهداف حياتهم وقتلهم، والقافلة ستطول إن لم يتم لجم الاحتلال وإلزامه بما نص عليه القانون الدولي.

- نطالب الجهات الرسمية والحقوقية ومنظمة الصليب الأحمر العمل للضغط على الاحتلال لتسليم جثمان الأسيرة الشهيدة ليتم دفنها بكرامة بين أهلها وذويها.

- نطالب جماهير شعبنا ومؤسساته بالوقوف أمام هذه الجريمة النكراء بمسؤولية عالية، ومحاسبة هذا المحتل على جرائمه بكافة الوسائل في كافة المحافل.

فصائلنا المقاومة..

إننا ونحن نودع كل يوم شهيد من الحركة الأسيرة، ندعو فصائلنا المقاومة للاستمرار في سعيها الحثيث لإتمام صفقة تبادل تضمن تحرير كافة أسرانا وأسيراتنا، والتي هي السبيل الوحيد لنا للخلاص من هذا العدوان المستمر علينا، سواءً بالقتل أو التنكيل أو القمع.

المجد للشهداء.. والحرية للأسرى

إخوانكم الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال

السبت 2/7/2022