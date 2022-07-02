بالصور سبب وفاة الفنان اللبناني بيار شمعون اليوم السبت- من هو بيار شمعون- بيار شمعون ويكيبيديا 2022

من هو بيار شمعون الذي توفي اليوم السبت في لبنان- بيار شمعون ويكيبيديا 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التفاصيل الكاملة عن الفنان بيار شمعون، حيث نعت نقابة ممثلي المسرح والسينما في لبنان الممثل اللبناني بيار شمعون، الذي توفي صباح اليوم، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفى، ويتساءل الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن بيار شمعون، لذلك قرر فريقنا ان يقدم لكم من هو بيار شمعون الذي توفي اليوم السبت في لبنان- بيار شمعون ويكيبيديا 2022.

#بيار_شمعون حزن آخر يغمر هذه الأيام 😢

شكراً على الضحكات وما يبقى في الذاكرة

بأمان الله 💔 pic.twitter.com/HoIRNkmlML — Fatima Abdallah (@abdallah_fatima) July 2, 2022

وقدمت النقابة التعازي إلى أسره شمعون وإلى زملائه وكتبت في بيانها "أفنى حياته على شاشة التلفزة والمسرح والسينما".

بيار شمعون ويكيبيديا 2022

وقدم الراحل طوال مسيرته الفنية عددا كبيرا من الأعمال الفنية وانشهر باسم "بيارو"، واستطاع رسم الابتسامة على وجوه متابعيه، وأدى العديد من الأدوار الكوميدية، ومن أبرز أعماله في المسرح "أنيس وموريس، عمتي نجيبة، هريبة يا أوادم، جزيرة العصافير"، وفي التلفزيون "الشحرورة، الأستاذ مندور، كراميل، حبيب ميرا، حنين الدم، رصيف الغرباء"، أما على صعيد السينما فشارك في العديد من الأفلام، منها "المحترف والشباح، كذبة بيضا، ملا علقة".

ووفق ويكبيديا، فقد ولد في زحلة، وأصله من البقاع من بلدة سرعين. درس الفنون والمسرح في الجامعة اللبنانية. أول عمل شارك به مسرحية "جزيرة العصافير" للمخرج شكيب خوري، وتلاها العديد من الأعمال، منها مسرحية "عمتي نجيبة"، ومسرحية "هريبة يا أوادم" و"عريسين مدري من وين" ومسلسل "عيوق ورفقاتو". هو شقيق الكاتب طوني شمعون. اشتهر من خلال أدواره الكوميديه وخاصة في برنامج بسمات وطن.

فنانون ينعون بيار شمعون

غير إنو رنِّة ضحكتك ما بتفارق قلبي، ما شي رح يعزّيني بغيابك إلّا إنّو النِّدي هو بسمة الفجر ع شفاف الدني، وكل يوم في فجر، وكل فجر في ندي.

بيار شمعون الصَّديق الطِّيب والكوميدي البارع، والإنسان المجبول بالصِّدق، بقلك Prafo، لأنك فليت وتركت عطر ضحكتك بيناتنا.

المسيح قام.



حبيب يونس pic.twitter.com/fp20AhnUaV — Habib Younes (@habibyouness) July 2, 2022

ونعى عدد من نجوم الفن والإعلام في لبنان الراحل بكلمات مؤثرة ، ونشرت الفنانة جيسي عبدو صورة تجمعها بالراحل على "تويتر" وعلقت: "يا بيارو يا رفيق البسمات يا صديق الايام الحلوة شو هالخبرية هيدي ؟؟؟؟ مش عم صدّق بشع كتيييير هالخبر يا بيار بكّرت كتيررر الله يرحمك يا طيب يا آدمي".

وعلقت الصحفية باتريسيا هاشم على خبر رحيل شمعون قائلة: "جميعنا راحلون".

وتفاعل الفنان اللبناني وسام الصباغ على "تويتر" ونشر صورة الراحل وعلق عليها: "بكّرت الرحيل يا إستاذي يا أطيب قلب ، فرّحت قلوب الكتار بموهبتك بس أكيد ما أخدت حقك بهالبلد اللي ما بقّدر الكبار اللي متلك ، مش رح انسى نصايحك ، الله يرحم روحك الصافية وتكون نفسك بالسما".

واعتبر الفنان اللبناني نادر الأتات أن فضل شمعون برسم الابتسامة على وجوه اللبنانيين كبير، وقدم التعازي لأسرة الراحل ولجميع اللبنانيين

سبب وفاة الفنان اللبناني بيار شمعون؟

رحيل الممثل اللبناني بيار شمعون بعد شعوره بتعب حيث أدخل يوم امس الى مستشفى ضهر الباشق لكنه فارق الحياة سيما وانه كان يعاني من مرض السكّري.

(1959- 2022) pic.twitter.com/hIEs4FMHEp — AMEEN 🇱🇧 🇺🇸 (@Ameen_media) July 2, 2022

رحيل الممثل اللبناني بيار شمعون بعد شعوره بتعب حيث أدخل يوم امس الى مستشفى ضهر الباشق لكنه فارق الحياة سيما وانه كان يعاني من مرض السكّري