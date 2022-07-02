سبب وفاة الممثل اللبناني بيار شمعون وموعد الدفن ويكيبيديا .. وفاة بيار شمعون

سبب وفاة الممثل اللبناني بيار شمعون وموعد الدفن ويكيبيديا ، وفي الساعات الأولى من صبيحة هذا اليوم السبت الموافق 2-7-2022 فقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها موقعي الفيسبوك وتويتر بآلاف التغريدات التي تترحم على روح بيار شمعون بعد الإعلان رسميا عن وفاته فيما بدأ مئات الالاف من الأشخاص في العديد من البلدان العربية في البحث عن طبيعة المرض الذي ألم به وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم إلى الحرص الكبير على وضع التفاصيل كاملة في هذه المقالة .

هذا الحرص في وضع الإجابة حول سبب وفاة الممثل اللبناني بيار شمعون وموعد الدفن ويكيبيديا جاء بناء على الحرص المقابل من الأشخاص وجمهور الفنان اللبناني الذين يريدون معرفة ذلك ونشير في هذه الفقرة إلى أن الفريق وضع في الأسفل معلومات عامة عن بيار شمعون المشهور في أدائه الفني منذ سنوات طوال وعن التفاصيل الكاملة فهي على النحو التالي:

سبب وفاة بيار شمعون الممثل اللبناني

ونشير لكم في هذه الفقرة إلى الممثل اللبناني بيار شمعون قد أدخل إلى مستشفى ضهر الباشق حيث فارق الحياة، علماً أنّه كان يعاني من مرض السكّري ، وقد فارق الحياة نتيجة الوعكة الصحية المزمنة التي ألمت به .

موعد دفن بيار شمعون

حتى الآن لم يتم تحديد موعد دفن الممثل بيار شمعون لكنه من المقرر ان يكون خلال الساعات المقبلة ، وبحسب ما جاء في بيان صدر عن نقابة الممثلين في لبنان فإن مواعيد مراسم دفن الفنان والتعازي ستعلن عنه لاحقاً.

وأضاف البيان إن الممثل بيار شمعون أفنى حياته على شاشة التلفزة والمسرح والسينما ، وفيما يلي تغريدات المواطنين بعد وفاة الممثل اللبناني .

خفيف الظل .. العفوي..

وداعا بيار شمعون ..

الله يرحمك ويصبر أهلك وقلوب محبينك ❤️ pic.twitter.com/kQB1lKDbvv — ziad itani (@ZiadItanioff) July 2, 2022

وفاة الممثل اللبناني بيار شمعون

حبيب يونس علق على وفاة بيار شمعون : "غير إنو رنِّة ضحكتك ما بتفارق قلبي، ما شي رح يعزّيني بغيابك إلّا إنّو النِّدي هو بسمة الفجر ع شفاف الدني، وكل يوم في فجر، وكل فجر في ندي، وأضف أن بيار شمعون الصَّديق الطِّيب والكوميدي البارع، والإنسان المجبول بالصِّدق، بقلك Prafo، لأنك فليت وتركت عطر ضحكتك بيناتنا.

علي علق : " وداعاً بيار شمعون، وداعاً يا حنون يا صاحب القلب المرح. لبنان ،الوسط الفني، سرعين خسرت قامة فنية كبيرة ما بتكرر. الله يرحمك حبيب قلبي".

انطوني علق : " برحيل بيار شمعون خسرنا ممثلاً قديرأ زرع البسمة في الوجوه والفرحة في القلوب برقي واحترافية...سنفتقدك تضج بالحياة على خشبة المسرح وتلمع نجماً محبباً على الشاشات".

طبيعة مرض بيار شمعون

من هو بيار شمعون ويكيبيديا

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سبب وفاة الممثل اللبناني بيار شمعون وموعد الدفن ويكيبيديا يعد ممثل كوميدي لبناني مواليد 1939 في زحلة درس الفنون المسرح بالجامعة اللبنانية.