فيديو.. خمسة قتلى في ثلاثة زلازل بإيران

علنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، مقتل خمسة أشخاص على الأقلّ وجرح نحو خمسين آخرين في ثلاثة زلازل تجاوزت شدة اثنين منها ست درجات ضربت جنوب إيران فجر اليوم.

وأوضح الإعلام الإيراني، أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم في الزلزال وأصيب49 شخصا بجروح في ثلاث هزات أرضية متتالية ضربة محافظة هرمزجان بجنوب إيران، خصوصا قرية ساية خوش الأكثر تضررا.

وبحسب المعهد الأميركي للجيوفيزياء، فإن الزلزال الأول وقع حوالى الساعة الثانية (21,30 ت غ) وبلغت قوته ست درجات وسجل على عمق 16 كيلومترا.

تخریب کامل روستای #سایه‌خوش در اثر زلزله

استاندار هرمزگان:

روستای سایه‌خوش بندر خمیر به عنوان مرکز زمین‌لرزه‌های بامداد امروز تقریبا به طور کامل تخریب شده است

فوتی‌های زلزله بندرخمیر تاکنون ۵نفر و زخمی‌ها ۴۴نفر اعلام شده است#لعنت_بهت_خامنه‌ای pic.twitter.com/qYUKswkGgW — Joker اکانت دوم (@Ritajoker2) July 2, 2022

وأشار المعهد، إلى أن هزتان ارتداديتان بعد ساعتين تلت الزلزال بلغت شدتهما 5,7 درجات وست درجات، على عمق عشرة كيلومترات، كما ذكر المصدر نفسه.

ودعا النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر المسؤولين المحليين إلى "حشد كل الوسائل المتاحة في المحافظة لإغاثة الضحايا".

في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 قُتِل شخص بعدما ضرب زلزالان تفوق قوّتهما ستّ درجات على مقياس ريختر محافظة هرمزجان. ووقع الزلزالان على عمق 15 كلم في المحافظة الجنوبية المطلة على بحر عمان ومضيق هرمز ومياه الخليج.