تشكيلة مانشستر سيتي وليفربول المتوقعة بالموسم الجديد 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية التفاصيل الكاملة عن تشكيلة مانشستر سيتي وليفربول المتوقعة بالموسم الجديد، حيث أصبح نادي مانشستر سيتي في السنوات الأخيرة واحدا من أكثر الفرق إنفاقا في سوق الانتقالات بفترتيها الشتوية والصيفية، واعتاد الجمهور على ضم "السيتي" في كل عام صفقة كبيرة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم تشكيلة مانشستر سيتي وليفربول المتوقعة بالموسم الجديد 2022.

تشكيلة مانشستر سيتي وليفربول المتوقعة بالموسم الجديد 2022

ولم يشذ النادي المملوك إماراتيا عن القاعدة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث أبرم صفقة من العيار الثقيل بضمه المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند، إضافة إلى تعاقده مع

حارس المرمى شتيفان أورتيغا من أرمينيا بيليفيلد المنافس في الدوري الألماني، كما استعاد "السيتي" مهاجمه الأرجنتيني جوليان ألفاريز، الذي قضى الموسم الماضي معارا في صفوف نادي ريفر بليت.

أما الغريم المحلي ليفربول، فعلى غير عادته، أنفق بسخاء في الميركاتو الصيفي الحالي، وأبرم صفقة كبيرة بتعاقده مع الأوروغوياني داروين نونيز، مهاجم فريق بنفيكا البرتغالي، في صفقة اقتربت قيمتها من 100 مليون يورو.

وتعاقد ليفربول أيضا مع فابيو كارفالو من فريق فولهام، وكالفين رامزي من أبردين الاسكتلندي، لكن لا يتوقع أن يكون لهما دور كبير مع النادي الأحمر في الموسم المقبل، ويرجح أن يجلسا على دكة البدلاء.

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، التشكيلة المتوقعة في الموسم المقبل لكل من ليفربول ومانشستر سيتي اللذين تصارعا بشدة على لقب الدوري الإنجليزي في السنوات الخمسية الأخيرة.

تشكيلة مانشستر سيتي وليفربول المتوقعة بالموسم الجديد 2022

تشكيلة ليفربول (4-3-3)

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندي روبرتسون – ترنت ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك.

خط الوسط: هارفي إليوت – فابينيو – تياغو ألكانتارا.

خط الهجوم: داروين نونيز – محمد صلاح – لويس دياز.

تشكيلة مانشستر سيتي وليفربول المتوقعة بالموسم الجديد 2022

تشكيلة مانشستر سيتي (4-3-3)

حراسة المرمى: ايديرسون.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبين دياش - إيمريك لابورت – كايل ووكر.

خط الوسط: كيفن دي بروين - رودريغو هيرنانديز - بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين – إيرلينغ هالاند – رياض محرز.

صحيح أن سوق الانتقالات لم تقفل بعد وأن ليفربول ومانشستر سيتي قد يعززان صفوفهما بلاعبين جدد خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن الصفقات الأبرز للناديين قد تمت بالفعل مع فتح نافذه الميركاتو الصيفي لهذا العام.