أكد رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، اليوم السبت، أن القوات المتحالفة لروسيا ولوغانسك الشعبية بدأت باقتحام مدينة ليسيتشانسك حيث يتحصن المرتزقة فيها.

وقال قديروف، في تصريح صحفي: إن الهجوم على المدينة بدأ من قبل القوات المتحالفة وقوات لوغانسك الشعبية.

وأضاف: "ليسيتشانسك لنا! الوحدات المتحالفة موجودة بالفعل في وسط المدينة! العدالة تنتصر!"، مؤكدًا أنه "تم الإطباق وحصرهم (المرتزقة) في المصيدة بالكامل، ليسيتشانسك محاصرة بالكامل".

وأشار قديروف، إلى أنه تم إغلاق جميع مداخل ومخارج المدينة.

إلى ذلك ، أعلن الجيش الروسي تحرير قرية زولوتاريفكا، ولم يتبق سوى تحرير قرية بيلوغوروفكا التي تبعد ستة كيلوميترات عن مدينة ليسيتشانسك المحاصرة.

من جهته أعلن فيتالي كيسيلوف مساعد وزير الداخلية في جمهورية لوغانسك الشعبية، أن أكثر من ألفي مقاتل من نازيي قوات كييف والمرتزقة الأجانب محاصرون في مدينة ليسيتشانسك، آخر معقل لهم في لوغانسك.

يذكر أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية، أعلن الجيش الروسي السيطرة على مصفاة النفط في ليسيتشانسك ومنجم ماتروسكايا ومصنع الجيلاتين ومستوطنات توبوليفكا وبريفولي وشيبيلوفكا.