من هو خطيب يوم عرفة 2022- موضوع يوم عرفة 2022

خطيب يوم عرفة 2022 من أكثر الأشخاص الذي يتم البحث عنه لمعرفة هويته، حيث يسأل كثيرون عن أسماء خطباء يوم عرفة، ومتى تكون خطبة يوم عرفة، حيث أن يوم عرفة 2022 من الأيام المباركة التي ينتظرها الكثير من الناس من أجل القيام بالدعاء والعمل الصالح، نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، معلومات حول خطيب يوم عرفة 2022.

ما هو يوم عرفة 2022

يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة وفي هذا اليوم يقف الحجاج بعرفة أو عرفات ولهذا يطلق عليه يوم عرفة أو وقفة عرفة أو وقفة عرفات، ويعد هذا اليوم من الأيام المباركة والفضيلة التي ينتظرها المسلمون كل عام من أجل القيام بالعبادات والأعمال الصالحة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، حيث إن هذا اليوم هو يوم توبة وغفران لجميع الذنوب، لذلك يستحب أن يتقرب المسلمون لله تعالى في هذا اليوم الصلاة والصيام والدعاء وقراءة القرآن الكريم والبعد عن المشاحنات والبغضاء، ويلي يوم عرفة أول أيام عيد الأضحى المبارك والذي يكون في العاشر من شهر ذي الحجة والذي يسمى يوم النحر وهو أيضًا يوم من أحب الأيام عند الله -سبحانه وتعالى-، أما عن صيام يوم عرفة فله فضل عظيم حيث يكفر الله تعالى بهذا الصيام ذنوب السنة الماضية وذنوب السنة القادمة لذلك يتقرب العديد من المسلمين لله في هذا اليوم بالصوم والدعاء وقراءة القرآن وترك المعاصي.

خطيب يوم عرفة 2022

خطيب يوم عرفة لهذا العام 1443 هو الشيخ عبدالله سليمان المانع، حيث إن هذا الخطيب سعودي الجنسية ولد ونشأ بالمملكة العربية السعودية ولقد استلم هذا الخطيب الأمر بهذه المهمة بالفعل، حيث حصل الشيخ عبدالله على شهادة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية من جامعة أم القرى، أما عن عمله الحالي فهو يعمل في هيئة كبار العلماء في السعودية، كما أنه قد تولى منصب رئيس محكمة النقض ولكنه ترك هذا المنصب بإرادته، كما أنه قد عمل في هيئة الإفتاء بالمملكة العربية السعودية، وتولى العديد من المناصب الأخرى التي أهلته إلى الوصول إلى إلقاء خطبة وقفة عرفة والذي يأمل إليه الكثير من الناس.

تكليف الخطيب عبدالله المانع بإلقاء خطبة عرفة

لقد تم تكلفة الخطيب عبدالله سليمان المانع بإلقاء خطبة يوم عرفة لهذا العام الموافق 1443 هجريًا، الموافق 2022 ميلاديًا، ولقد جاء هذا القرار من الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، حيث وقع على القرار الملك سلمان بن عبد العزيز بتكليفه بخطبة يوم عرفة عام 1443 هجريًا وتم إخبار الخطيب بذلك، ومن الجدير بالذكر أن الشيخ عبدالله سليمان المانع له العديد من الكتب والمؤلفات الدينية وهو ما يؤهله إلى إلقاء مثل هذه الخطب في الأيام المباركة، وسوف يتم إلقاء هذه الخطبة على منبر مسجد نمرة وسوف يشاهدها حشود من الناس.

أسماء خطباء يوم عرفة

لقد تولى عدد من الخطباء مهمة إلقاء خطبة يوم عرفة منذ عدة سنوات وكانوا يتقاعدون لظروف صحية أو لظروف أخرى ومن أهم هؤلاء الخطباء ما يلي:

الشيخ صالح اللحيدان.

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله.

الإمام سعد بن ناصر الشثري.

الشيخ عبد الرحمن السديس.

الشيخ حسين بن عبد العزيز.

الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع.

الشيخ محمد عبد حسن آل الشيخ.

الشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة.

متى تكون خطبة يوم عرفة

تكون خطية يوم عرفة في صباح اليوم التاسع من شهر ذي الحجة قبل الظهر والتي تبدأ في الغالب في الساعة الحادية عشرة صباحًا، حيث يجتمع المصلون والحجاج على جبل عرفات وفي مسجد نمرة من أجل سماع الخطبة والاستفادة منها وبعد ذلك تتم صلاة الظهر والعصر في جماعة حيث يسع هذا المكان للعديد من المصلين والحجاج والذين تقدر أعدادهم بالآلاف.

أين تكون خطبة يوم عرفة

يتم إلقاء خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة والذي يقع في الجزء الغربي من جبل عرفات، ويعد هذا المسجد من أوسع المساجد الموجودة بالمملكة العربية السعودية والتي تسع لمئات الآلاف من المصلين، كما يطلق على هذا المسجد العديد من الأسماء الأخرى مثل مسجد عرفة وكذلك مسجد إبراهيم الخليل، ولهذا المسجد مكانة كبيرة في قلوب المسلمين في المملكة ويصلون فيه صلاة الظهر وصلاة العصر في يوم عرفة جمعًا وقصرًا كما كان يفعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

ختامًا نكون قد أجبنا على سؤال خطيب يوم عرفة من هو؟، كما تعرفنا على أهم المعلومات عن هذا الخطيب وأسماء خطباء يوم عرفة ومتى تكون هذه الخطبة وأين تتم والعديد من المعلومات الأخرى عن هذا الموضوع بالتفصيل.