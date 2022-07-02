أبو بكر يحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسيرة سعدية مطر

حمل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، اليوم السبت، حكومة الاحتلال الاسرائيلي وادارة السجون، المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسيرة سعدية مطر ٦٨ عاماً، من اذنا/ قضاء الخليل.

وقال اللواء أبو بكر، في تصريح صحفي:" فجعنا صباح هذا اليوم بهذا الخبر الصامد، باستشهاد الأسيرة مطر، والذي يأتي في سياق الجرائم العنصرية الانتقامية بحق أسرانا وأسيراتنا، وأنه لم يعد هناك أي خطوط حمراء والا تجاوزتها هذه العصابة النازية ".

وطالب اللواء أبو بكر المجتمع الدولي الخروج عن عصمته اللا اخلاقي واللا انساني، والذي يعطي هذا الاحتلال كل المساحات لارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبطالنا في السجون والمعتقلات، وأنه بات واضحاً أن كل الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية لم يعد لها اي قيمة انا ممارسات وجرائم هذا الاحتلال.

يذكر أن الأسيرة الشهيدة سعدية مطر، استشهدت في سجن الدامون أثناء تواجدها في ساحة الفورة، وهي معتقلة منذ تاريخ ١٨/١٢/٢٠٢١، ولا زالت موقوفة، باستشهادها يرتفع عدد شهداء الحركة الاسيرة الى ٢٣٠ شهيداً.