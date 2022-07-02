بحرية الاحتلال تعتدي على قارب صيد في بحر السودانية شمال قطاع غزة

اعتدت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على قارب صيد في بحر السودانية شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن زوارق بحرية الاحتلال اعتدت على قارب صيد غرب بحر السودانية شمال القطاع، مستخدمة إطلاق النيران وفتح مضخات المياه نحوه.

وأشار إلى أن الصياد اضطر إلى الانسحاب نحو الشاطئ.

يُشار إلى زوارق الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها بحق الصيادين ومراكبهم أثناء عملهم في صيد الأسماك، وتسفر هذه الاعتداءات عن إصابة صيادين وتعطيل مراكبهم ومصادرتها بالإضافة إلى اعتقال البعض إلى الداخل المحتل.