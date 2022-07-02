الضفة في أسبوع: شهيد وإصابة 5 "إسرائيليين" في 70 نقطة مواجهة

واصلت كتيبتا جنين ونابلس في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بالضفة المحتلة، الأسبوع الماضي عملياتها البطولية، التي أثقلت العدو الصهيوني، حيث شهدت الضفة المحتلة، الأسبوع الماضي، اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، أدت لاستشهاد شاب، وإصابة عدد من الجنود والمستوطنين.

وخلال أيام الأسبوع استشهد شاب برصاص الاحتلال، وأصيب 5 مستوطنين وجنود، فيما رصدت 66 نقطة مواجهة، و7 عمليات إطلاق نار، و9 عمليات إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق.

ففي يوم أمس الجمعة أحصيت 14 نقطة مواجهة في نابلس وقلقيلية والخليل والقدس.

ونفذ مقاومو سرايا القدس، 4 عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة سلواد شمال شرق رام الله.

وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب أهداف للاحتلال في مستوطنة "بسجوت"، وبيت أمر، وقريوت، ومنطقة عين البيضا، وبيتا.

وفي يوم الخميس أحصيت 3 نقاط مواجهة مع قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية من نابلس.

وأطلقت سرايا القدس كتيبة نابلس الرصاص صوب قوات الاحتلال والمستوطنين، مما أدى لإصابة ضابط إسرائيلي ومستوطنين اثنين بجراح.

واستشهد يوم الأربعاء الشاب محمد ماهر مرعي برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت جنين.

وأحصيت 7 نقاط مواجهات في جنين ونابلس والخليل.

كما أطلق مقاومو سرايا القدس كتيبة جنين، النار تجاه قوات الاحتلال التي اقتحمت الحارة الشرقية في جنين.

كما ألقى الشباب الثائر عبوة متفجرة صوب قوات الاحتلال في منطقة بلاطة بنابلس.

وفي يوم الثلاثاء أحصيت 11 نقطة مواجهة في القدس وأريحا وجنين وسلفيت ونابلس وبيت لحم.

وألقى الشباب الثائر عبوة متفجرة صوب حاجز الجلمة العسكري شمال جنين.

وأصيبت مستوطنة بجراح جرّاء رشق مركبتها بالحجارة قرب قرية حارس شمال سلفيت.

وفي منتصف الأسبوع يوم الاثنين أحصيت 11 نقطة مواجهة في جنين ورام الله والقدس وبيت لحم ونابلس وطولكرم.

وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب مستوطنة "عناب" المقامة على أراضي طولكرم، والحجارة تجاه مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي نابلس.

وأحصيت يوم الأحد 12 نقطة مواجهة في بيت لحم ونابلس وطولكرم ورام الله والخليل.

وأطلق مقاومو كتيبة جنين، النار صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت جنين.

وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة وأكواع متفجرة صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم نور شمس في طولكرم.

ويوم السبت أحصيت 8 نقاط مواجهة في القدس وجنين ورام الله والخليل ونابلس.

وأصيبت مستوطنة بعد رشق مركبتها بالحجارة قرب بلدة سنجل قضاء رام الله.