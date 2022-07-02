الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تتكبد خسائر جسيمة على المحاور كافة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر جسيمة على كافة المحاور التي تشهد معارك دامية منذ بداية العملية الروسية الخاصة في 24 فبراير الماضي.

وأكدت الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة من طراز "ميغ-29" فوق مقاطعة نيكولايف، إضافة إلى إسقاط 19 مسيرة في مناطق متفرقة.

وأشار الدفاع، إلى أن إن ثلاث كتائب من اللواء الهجومي الجبلي العاشر واللواء الميكانيكيي 72، ومتمركزة قرب ليسيتشانسك، فقدت أكثر من 50% من أفرادها في يوم واحد فقط من القتال.

وذكرت أنه في منطقة أرتيوموفسك ضربت القوات الجوية الروسية بأسلحة عالية الدقة نقطة إقامة مؤقتة للكتيبة الأولى من اللواء الميكانيكي 30، ما أدى إلى مقتل ما يصل إلى 120 جنديا أوكرانيا وتدمير نحو 15 قطعة من المعدات العسكرية.

وقالت الدفاع الروسية: إن "ضربات جوية روسية أصابت قاعدة تخزين مؤقتة للأسلحة والمعدات العسكرية للواء الهجوم الجبلي العاشر، تقع في أرض مصنع الجرارات في خاركوف، حيث تم القضاء على ما يصل إلى 30 فردا وتدمير 10 عربات ومدرعات".

وأضافت أن القوات الجوية الروسية دمرت بأسلحة عالية الدقة 5 مواقع قيادة أوكرانية في دونيتسك ونيكولايف، و3 مستودعات للذخيرة في زابوروجيه، إضافة إلى قوات ومعدات في 32 منطقة خلال يوم واحد.

وفي إطار مكافحة البطاريات، وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، أصاب الطيران الروسي بأسلحة عالية الدقة أربعة فصائل من راجمات الصواريخ كانت تقصف مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتابعت أن الضربات الجوية والصاروخية والمدفعية استهدفت 39 موقع قيادة للقوات الأوكرانية، ومستودعين للذخيرة قرب نيكولايف، إضافة إلى قوات ومعدات في 302 منطقة.

كما وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا دمرت القوات الروسية نحو 227 طائرة، و134 مروحية، و430 طائرة بدون طيار، و353 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و886 3 دبابة ومدرعة أخرى، و702 من راجمات الصواريخ و3073 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و3954 مركبة عسكرية خاصة.