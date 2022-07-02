الطريقة السليمة لحفظ لحوم عيد الأضحى 2022 بعد الذبح

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2022، يبحث الكثيرون عن الطريقة السليمة لحفظ اللحوم بعد الذبح، حيث يعتبر عيد الأضحى هو الموسم الاكثر ثراءً باللحوم الحمراء، حيث يقبل المسلمون على ذبح الأضحيات في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، وتوزيع نسبة على الفقراء والمحتاجين، حسب تعاليم الشريعة الإسلامية، بينما يحتفظ أهل البيت بباقي لحم الأضحية، حيث يعتمد كثيرون هذه الأيام وقبل عيد الأضحى علي شراء اللحوم بكميات كبيرة او عند الذبح يتوفر لدينا اللحوم وتحتاج الى التخزين صدى البلد يقدم الطريقة الصحيحة لحفظ اللحوم.

الطريقة السليمة لحفظ لحوم الأضحى 2022

ولذلك تلجأ الأمهات إلى التجميد، كوسيلة آمنة لحفظ اللحوم لفترات طويلة تمتد إلى شهور، دون التأثير على نكهتها أو التقليل من قيمتها الغذائية.

وفي السطور التالية، نقدم لكم طريقة حفظ لحوم الأضحيات بعد

الذبح، وتجميدها في الفريزر، دون إفسادها، من خلال بعض الاحتياطات والتعليمات البسيطة.

- يفضل حفظ اللحم الطازج في الثلاجة لمدة يوم على الأقل قبل تجميدها للحفاظ عليها طازجة.

- تخرج من الثلاجة ويتم تقطيعها وتجهيزها حسب الاستهلاك اليومي.

- فصل اللحم المقطع دون عظم، عن اللحم الذي يحتوي على عظم.

- ينصح بعدم غسل اللحم قبل حفظه حتى لا يفقد نكهته.

- حفظها في أكياس خاصة بالتجميد للفاظ عليها أطول وقت ممكن.

- يفضل وضع ورقة مكتوب عليها تاريخ التجهيز على كيس اللحم.

- تجنب وضع أكياس اللحم فوق بعضها البعض أوتكديس الفريزر دون ترك فراغات .

- يراعى أن تكون طبقة الدهن فى قطع اللحم ناحية الأعلى فى الكيس.

- درجة الحرارة المثالية لحفظ اللحوم المجمدة 12:18 تحت الصفر.

- عند الرغبة فى طهى اللحوم المجمدة يتم إخراج الكيس من الفريزر ويوضع على الرف اسفل الفريزر.

- تجنب تجميد اللحوم بعد اخراجها من الفريزر وتسييحها.

- يحفظ اللحم طازج في الفريزر ما بين 3: 6 شهور فقط.

كيفية حفظ لحوم الأضاحي 2022 في الثلاجة

• إذا كانت اللحوم الطازجة سوف تستخدم في خلال من 2 إلى 3 أيام فيمكن حفظها مبردة مع مراعاة النقاط التالية :

قبل حفظ اللحوم الطازجة تنظف جيدا بإزالة قشرة الجسم الخارجي بسكين نظيف وتقطع قطع صغيرة حسب الاستهلاك اليومي .

توضع قطع اللحوم الطازجة النظيفة طبقة واحدة في صينية او طبق بلاستيك وتغطى بغطاء بلاستيك رقيق.

يجب تغيير الصينية او الوعاء كل يوم للتخلص من الدم الذى يرشح من اللحم .

يراعى أن تكون طبقة الدهن في قطعة اللحم لأعلى .

يراعى وضع نوع واحد من اللحوم في الوعاء ويمنع خلط أنواع مختلفة من اللحوم او أشكال مختلفة منها ( لحوم – مفروم – ريش – موزة وغيرها )

7-لا تضع لحوما طازجة مع لحوم مطهية في اناء واحد.

8-يجب اتباع نظام طهى اللحوم بحسب أسبقية حفظها . لذلك قم بكتابة تواريخ دخول اللحوم في الثلاجة على ورقة صغيرة وبتم لصقها على كل كيس.

لا تخرج اللحوم ثم تعيدها إلى الثلاجة ويجب عدم فتحها عدة مرات بدون داع.