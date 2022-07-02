الشقاقي: الاحتلال يواصل سياسة القتل ضد أسرانا والمطلوب ملاحقة قادته دولياً

أكد الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس محمد الشقاقي، اليوم السبت، أن العدو الصهيوني يواصل سياسة القتل ضد أسرانا الأبطال، ففي صباح اليوم ارتقت إلى رضوان الله الأسيرة المجاهدة سعدية مطر (68 عامًا) أكبر الأسيرات في سجن الدامون.

وقال الشقاقي في تصريح صحفي تعقيبًا على استشهاد الأسيرة المجاهدة سعدية مطر في سجون الاحتلال الصهيوني :"إن ديمومة الحرية وعدم ذبول معاني التضحية والفداء في النفوس وأن عوامل التحرير وكسر القيود ما زالت تعمل حتى اندحار المحتل الصهيوني عن أرضنا" محملاً العدو الصهيوني المسئولية الكاملة عن استشهاد الأسيرة المجاهدة سعدية مطر.

وطالب هيئة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية التدخل الفوري والجاد للوقوف على حالة الأسرى المرضى والتحقيق في طبيعة الرعاية الطبية المقدمة لهم وظروف اعتقالهم في سجون الاحتلال الصهيوني، داعيا المؤسسات الإنسانية الدولية وخاصة الصليب الأحمر لتنظيم فحص دوري طبي للأسرى والأسيرات داخل السجون والمعتقلات؛ لتوفير العناية والرعاية الصحية والإنسانية لهم وتقديم العلاج اللازم للمرضى منهم طبقًا لاتفاقيات جنيف.

وشدد الشقاقي على ضرورة ملاحقة المسئولين الصهاينة عن جرائم الإهمال الطبي المتعمد أينما وجدوا، وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لمعاقبتهم.

واستشهدت اليوم السبت 2/7/2022، الأسيرة المسنة سعدية مطر (68 عاماً) من سكان مدينة الخليل بالضفة المحتلة، في سجن الدامون، دون معرفة تفاصيل أو ظروف وملابسات استشهادها.

وذكرت مؤسسات معنية بالأسرى، أن إدارة مصلحة السجون أبلغت الأسرى أن الأسيرة سعدية مطر (68 عاماً) من الخليل القابعة في سجن الدامون استشهدت أثناء تواجدها في الفورة .

وباستشهاد مطر، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 230 شهيدًا في سجون الاحتلال باستشهاد الأسيرة سعدية مطر.