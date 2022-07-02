ماذا تفعل في أيام العشر من ذي الحجة-فضل العمل الصالح في العشر من ذي الحجة، يتسائل الكثير من المسلمين في كافة بقاع الأرض عن أفضل الأعمال والمحبب القيام بها طيلة أيام العشر من ذي الحجة، خاصة وأن هذه الأيام فيها الأجر العظيم ، وبارك الله فيها وأقسم فيها في كتابه الكريم ، لذلك وتماشياً مع عمليات البحث التي رصدها فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" عن أعظم وأفضل الأعمال التي يستحب القيام بها طيلة أيام العشر من ذي الحجة وضعنا لكم هذه المقالة للإجابة لكم عن ذلك.

ماذا تفعل في أيام العشر من ذي الحجة اسلام ويب

ويحرص المسلمون على اغتنام هذه الأيام المباركة والعظيمة، فهي تعد من أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، لهذا فإن محركات البحث تتصدر، ماذا تفعل في أيام العشر من ذي الحجة اسلام ويب، حتى يقدم المسلم على تريده وكسب أجره وثوابه، ومن هذه الأعمال و يجتهد فيها المُسلمون في تلك الأيام: (الصيام-التكبير والتهليل والتحميد-الأُضحية-يوم عرفة-الحج والعمرة).

اول ايام العشر من ذي الحجة 2022

ودخلنا الأيام الثلاثة الأولى من شهر ذي الحجة 1443 هجري- 2022، فهي أيام محببة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أكثر الأيام التي يغتنمها المسلمون في الأعمال الصالحة والصلوات والأدعية وقراءة القرآن، والصيام العشر الأولى، كما يأتي في هذا الشهر يوم عرفة، والذي يعتبر من أفضل وأهم أيام العام، لأنه صائم هذا اليوم يكفر الله له ذنوب سنتين كاملتين، سنة أولى ماضية وسنة مقبلة.

متى أيام العشر من ذي الحجة ٢٠٢٢

أفضل دعاء فى العشر الأوائل من ذي الحجة

وورد عن الكثير من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم، أوصاهم بالتكبير والتحميد والتهليل قائلا لهم: (ما من أيام أحب ولا أعظم العمل فيهن من هذه الأيام العشر أكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير).

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :«خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي :لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير» [أخرجه الترمذي في الدعوات].

فضل العمل الصالح في العشر من ذي الحجة

قصة العشر من ذي الحجة

ما قصة العشر من ذي الحجة؟



أقسم الله بها في كتابه العزيز ، ولاشك أن قسمُ الله يُنبئُ عن شرفها وفضلها ، كما سماها الأيام المعلومات . أن الأعمال الصالحة في هذه الأيام أحب إلى الله تعالى منها في غيرها . فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد “ ( رواه أحمد ) .

دعاء العشر من ذي الحجة

وأدعية العشر من ذى الحجة كثيرة فلم يخصص بها دعاء واحد كمثل غيرها من الأول أو المناسبات، فالدعاء في هذه الأيام المباركة أيام العشر من ذى الحجة يكون وفق ما يناسب العبد ويبقي بينه وبين ربه، فالكثير يدعى من أجل الصحة وأخر من أجل المال وأخر من أجل الزواج والرزق وغيرها من أمور الحياة، لذلك تجد بركة هذه الأيام بالاعمال والأفعال والأقوال وكثرة العبادة والصلاة والطاعات، فالعشر من ذى الحجة هي أيام، فقد قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه ورد في الكتاب والسُنة النبوية الشريفة أن هناك خمسة فضائل للعشر الأوائل من ذي الحجة.

أدعية العشر من ذي الحجة



وأوضح "جمعة" عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن العشرة أيام الأولى من شهر ذي الحجة، لها فضائل عدة، فالله تعالى أقسم بها في كتابه العزيز، والعمل الصالح فيها جزاؤه مضاعف، والصيام فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله، وفيها يوم عرفة أعظم يوم في أيام السنة، لأن الله عز وجل يغفر فيه الذنوب جميعًا.



واستشهد بما قال الله عز وجل: «يا مَلَائِكَتِي انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي، جَاءُونِي شُعْثًا غُبْرًا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ»، منوهًا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: ما من أيام «العمل الصالح فيهن»، -وفي رواية البخاري: «فيها» - «أحب إلى الله من هذه الأيام»، وفي رواية الترمذي: «من هذه الأيام العشر»، فحددها، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟! قال: «ولا الجهاد»، رغم أن أفضل الأعمال عند الله عز وجل الجهاد في سبيله عز وجل.

دعاء أول يوم من ذي الحجة



وأوضحت دار الإفتاء المصرية أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصوم التسع من ذي الحجة؛ ففي «سنن أبي داود» وغيره عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس».



وجاء عن حفصة رضي الله عنها قالت: «أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صيام يوم عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة» رواه أحمد والنسائي وابن حبان وصححه.

حكم صلاة العيد في المنزل

صلاة العيد تعد فرض كفاية على كل قادر، أي أن إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن البقية، ولكن حالة أن الشخص يصلي في بيته بسبب وضعه الصحي، فكان رأي المذاهب الفقهية الأربعة ما يلي: الشافعية: “يصلي العيدين المنفرد في بيته، والمسافر، والعبد، والمرأة”، أما المالكية: “يستحب لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام أن يصليها في بيته،

ولكن في مسألة أن يصليها في بيته في جماعة أم لا فهناك قولان": الحنبلية: “إن شاء صلاها وحده، وإن شاء صلاها جماعة”، فما كان رأى الحنفية: “لا يصليها وحده إن فاتت مع الإمام”

وجاءت تلك الآراء الفقهية الأربعة استنادًا لقول رسول الله -صل الله عليه وسلم: “إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا” ومن ثم من فاتته صلاة العيد يستحب أن يقضيها، ثم يصليها على صفتها دون خطبة بعدها.

حكم صلاة العيد للرجال فرض كفاية

وصلاة العيد فيها أقوال ثلاثة للعلماء منها: أنها سنة؛ لأن الأعرابي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أخبره عن الصلوات الخمس قال: «هل عليَّ غيرها ؟ قال: لا إلا أن تطوع» . ومنهم من قال: إنها فرض كفاية، وقال إنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولهذا تفعل جماعة وتفعل في الصحراء، وما كان من الشعائر الظاهرة؛ فهو فرض كفاية كالأذان. ومنهم من قال: إنها فرض عين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بها حتى النساء الحيض، وذوات الخدور، والعواتق أمرهن أن يخرجن إلى مصلى العيد، وهذا القول أقرب الأقوال، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ، أنها فرض عين، لكن إذا فاتت لا تُقضى، يعني: لو جئت والإمام قد سلم فلا تقضيها؛ لأنها مثل الجمعة لا تقضى إذا فاتت، لكن الجمعة عنها بدل وهو الظهر؛ لأن الوقت هذا لا بد فيه من صلاة، وأما صلاة العيد فلم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لها بدلاً.

حكم صلاة العيد منفردًا

وفي مقالنا "حكم صلاة عيد الأضحى في المنزل2022-هل يجوز صلاة العيد في البيت" نوضح لكم حكم صلاة العيد منفردا ، فيجوز صلاة العيد في جماعة أو بغير جماعة، ومن ثم يمكن صلاة العيد في المنزل منفردًا، ولكن في هذا الموضع يستحب صلاة الجماعة عن صلاة الفذ، ولكن لا حرج في صلاة العيد بدون جماعة، ومن ثم يتم صلاة العيد بدون خطبة بعديه، حيث:

تفتتح الركعة الأولى بسبع تكبيرات دون تكبيرة الإحرام.

في الركعة الثانية تُكبّر 5 تكبيرات دون تكبيرة القيام.

في الركعتين تقرأ الفاتحة جهرًا وسورة أخرى معها.