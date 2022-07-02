انخفاض كبير سيطرأ على أسعار الدجاج في غزة !

توقّع رئيس نقابة الدواجن والثروة الحيوانية في قطاع غزة مروان الحلو، أن ينخفض سعر كيلو الدجاج اللاحم بشكل ملحوظ بعد عيد الأضحى المبارك، مرجعاً ذلك إلى استقرار خط الإنتاج، واستمرار توريد البيض المخصب إلى القطاع بطريقة منتظمة إذ تحتاج الأسواق إلى 3 ملايين بيضة شهريا.

وأعرب الحلو في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، عن أمله ألا ينخفض سعر كيلو الدجاج للمستهلك عن سعر التكلفة 10 شواكل؛ لأن ذلك سيضر بالمُزارع، ويعرضه لخسائر كبيرة، ويفاقم من استمرار أزماته المالية، ويجعله مُلاحق للجهات القضائية.

وأشار الحلو إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد زيادة ملحوظة في عرض الدجاج اللاحم إلى الأسواق، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض سعره، إذ إنه يُباع للمستهلك حتى تاريخ نشر التقرير بـ 13.5 شيكل للمستهلك.

وأكد، أنهم يستوردون نحو 20 ألف طن من العلف شهرياً، وأنّ سعر الطن يُباع للمُزارعين بـ 3300 شيكل، بزيادة 1000 شيكل على الطن خلال 8 شهور، داعياً رئاسة متابعة العمل الحكومي للتدخل الفوري من أجل تحديد وتثبيت سعر طن العلف أسوة بالسلع الرئيسة كالوقود وكالطحين والسكر وغيرهما.

ودعا الحلو، الجهات ذات العلاقة أن تقوم بواجباتها من أجل حماية المزارعين من الغلاء الفاحش على الأعلاف ومستلزمات التربية، لاّن شركات توريد الأعلاف هي التي تتحكم بأسعار الدجاج والأعلاف معاً.

وتساءل الحلو: "إلى متى ستبقى أسعار الدجاج والأعلاف رهينة بأيدي شركات توزيع الأعلاف؟"، متابعاً: "أنها تزود المُزارعين بالأعلاف والصيصان بشرط أن تقوم بشراء المنتج منهم وتقوم بدورها بتوزيعه على المحال والأسواق بالسعر الذي تُحدده".

وفي ذات السياق، توقع اقتصاديون ومراقبون في الشأن الاقتصادي أن ينخفض سعر الدجاج بعد عيد الأضحى المبارك، وسيصل سعر الكيلو إلى 11 شيكلا، مع الإشارة إلى أنه يًباع حالياً بـ 13.5 شيكل للمستهلك.

ويستهلك قطاع غزة نحو 2 مليون دجاجة ونصف، أي بمعدل من 80-100 ألف دجاجة يومياً، بينما احتياج السوق الفلسطيني تزيد الكمية في شهر رمضان لتصل إلى 3 ملايين دجاجة شهرياً.