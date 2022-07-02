القيادية حميد تدين صمت المؤسسات الدولية على الجرائم بحق الأسيرات الفلسطينيات

دانت القيادية بالإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي أ. آمنة حميد، تعنت إدارة مصلحة سجون الاحتلال في تشديد الظروف الاعتقالية السيئة على الأسيرات.

وقالت حميد " إن الشهيدة الأسيرة سعدية مطر ارتقت في الأيام المباركة وهي في السجن الأقسى من حيث ظروف الاعتقال، والتضييق والقتل البطيء للأسيرات في ساحة الفورة".

وأضافت "أن الأسيرة مطر استشهدت وهي تعد الأيام والساعات من اجل حريتها، لكن الموت داهمها وهي مكبلة مع أخواتها الاسيرات في ظروف صعبة وقاهرة"، مستنكرة بشدة صمت المؤسسات الدولية على هذه الجرائم.

وتابعت بالقول "ترتقي اليوم الأسيرة ابنة الخليل والعالم أبكم لا يتكلم"، مشيرة إلى أن الشهداء والاسرى ليسوا أرقامًا بل أنهم قامات وطنية كبيرة دفعت بحياتها ثمنا غاليا من اجل القدس والمقدسات، وواجبنا نصرتهم والدفاع عنهم.

ولفتت القيادية النسوية في الجهاد إلى أن الشهيدة مطر هي السادسة منذ بداية هذا العام لكن هذه المرة في سجن الدامون بدم بارد وجنود الاحتلال يمارسون العد العاري والتنكيل بأيام الأسيرات.

وأهابت بكل أبناء الاسلام وفلسطين بأن يجعلوا من قضية الأسرى اولوية كبيرة مع العمل على التحشيد والمناصرة دوليا من اجل حريتهم.