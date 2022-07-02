خلال زيارة بايدن ..صفقة أمنية ضخمة بين دولة الاحتلال والسعودية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأنه من المتوقع الإعلان عن "صفقة أمنية ضخمة بين (إسرائيل) والسعودية تحت إشراف الولايات المتحدة" خلال الأسابيع القادمة.

وأشارت "كان" إلى أنه "سيتم الترويج للصفقة برعاية أمريكية، بسبب عدم وجود علاقات بين إسرائيل والسعودية"، لافتة إلى أن "إسرائيل مهتمة بالترويج لبيع أنظمة دفاع جوي للسعودية خلال زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن" المقبلة.

وأوضحت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور "إسرائيل" في 14 يوليو الجاري، وسيزور قاعدة "بالماحيم" العسكرية الجوية، برفقة وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، ورئيس الأركان، أفيف كوخافي، وسيطلع على أسلحة الاحتلال "الدفاعية الصاروخية"، من بينها القبة الحديدية وحيتس (سهم).

وأشارت "كان" إلى أنه "خلال الأسبوع المقبل، سيحضر مسؤول أمريكي للتحضير لزيارة بايدن إلى المنطقة، وسيخصص جزءا من الزيارة للجانب الأمني والجهود المبذولة لتشكيل تحالف إقليمي من الدول المعتدلة في الشرق الأوسط والخليج العربي للتعامل مع إيران والجماعات المسلحة الشيعية".