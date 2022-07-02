"لجان المقاومة" تنعى الشهيدة مطر وتؤكد أن جرائم العدو كافة تستدعي تصعيد المقاومة

نعت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم السبت، الأسيرة الشهيدة "سعدية مطر" التي ارتقت في جريمة صهيونية فاشية جديدة في سجن الدامون.

وحملت اللجان في بيان صحفي، العدو الصهيوني ومصلحة سجونه الإجرامية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء وعن حياة كافة أسرانا الأبطال وخاصة الأسرى المضربين عن الطعام، مؤكدة أن جرائم العدو كافة تستدعي تصعيد المقاومة والثورة ومجابهة العدو الصهيوني في كل شبر من أرض فلسطين المباركة.

ودعت اللجان في بيانها، المؤسسات الحقوقية والقانونية بتحمل مسؤلياتها إزاء جريمة إستشهاد الأسيرة الشهيدة " وكافة جرائم العدو الصهيوني الفاشي بحق كافة مكونات شعبنا وفي مقدمته أسيراته وأسيراه البواسل.

واستشهدت اليوم السبت 2/7/2022، الأسيرة المسنة سعدية مطر (68 عاماً) من سكان مدينة الخليل بالضفة المحتلة، في سجن الدامون، دون معرفة تفاصيل أو ظروف وملابسات استشهادها.

وذكر مؤسسات معنية بالأسرى، أن إدارة مصلحة السجون أبلغت الأسرى أن الأسيرة سعدية مطر (68 عاماً) من الخليل القابعة في سجن الدامون استشهدت أثناء تواجدها في الفورة .

وباستشهاد مطر، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 230 شهيدًا في سجون الاحتلال باستشهاد الأسيرة سعدية مطر.