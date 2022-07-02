مانشستر سيتي يوقع صفقته الثانية في الميركاتو الصيفي

تمكن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من حسم ثاني صفقاته في الميركاتو الصيفي الجاري، بعد قدوم إيرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني، بقيمة 51 مليون إسترليني.



وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه على "تويتر": "وقع مانشستر سيتي جميع الأوراق الخاصة بصفقة كالفين فيليبس مع نادي ليدز يونايتد".



وأضاف: "اجتاز فيليبس الكشف الطبي، وفي المقابل سينضم داركو جيابي إلى ليدز، قادمًا من مانشستر سيتي، مقابل رسوم قدرها 7 ملايين يورو".



وختم رومانو: "رفض (كالفين) عرضين آخرين، لأنه كان يريد فقط الانتقال إلى مانشستر سيتي".



وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن صفقة فيليبس تبلغ 45 مليون جنيه إسترليني.



وتواجد كالفين مع ليدز منذ سن 14 عاما، وشارك في 233 مباراة.