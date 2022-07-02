توضيح من حكومة غزة حول تغيير اسم مسجد الشهيد خليل الوزير

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم السبت 2/7/2022، توضيحاً بشأن ما يتداوله البعض من تغيير اسم مسجد الشهيد خليل الوزير-الشيخ عجلين غرب غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي :" بناءً على التواصل مع وزارة الأوقاف؛ لا صحة لما يتداوله البعض من تغيير اسم مسجد الشهيد خليل الوزير-الشيخ عجلبن"

وأشار المكتب الإعلامي، إلى أن المشروع شارف على الانتهاء بتمويل أندونيسي كريم، والصور المرفقة التقطت صباح اليوم وواضح فيها اسم المسجد كما هو.

وأهاب المكتب، بالجميع التأكد من جهات الاختصاص قبل الحديث وتداول معلومات غير صحيحة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية.