من هي قائمة الدول العربية الأكثر امتلاكاً للذهب..؟

كشفت إحصائيات مجلس الذهب العالمي لشهر حزيران/يونيو 2022، أن احتياطيات البنوك المركزية في العالم من الذهب، بلغت 35568.40 طنا من المعدن.

وعربيا تصدرت السعودية الدول العربية باحتياطيات الذهب، بحجم احتياطيات بلغ 323.1 طنا من المعدن النفيس، تلتها لبنان باحتياطيات تبلغ 286.8 طنا، ثم الجزائر باحتياطيات تصل إلى 173.8 طنا، وفقا لإحصائيات مجلس الذهب العالمي.

وجاءت مصر في المرتبة الرابعة بامتلاكها 125 طنا، ثم ليبيا بـ116.6 طنا، واحتل العراق المرتبة السادسة بـ96.4 طنا، ثم الكويت بـ79 طنا.

كما احتلت الإمارات المركز الثامن بـ55.3 طنا من الذهب، ثم قطر بـ51.3 طنا، فيما احتل الأردن المركز العاشر بـ43.5 طنا من الذهب.

وفيما يتعلق بحصة الذهب في الاحتياطيات النقدية الأجنبية للدول العربية، تصدرت لبنان بنسبة بلغت 50.7 بالمئة، تلتها مصر بنسبة 21.8 بالمئة من حجم الاحتياطي النقدي.