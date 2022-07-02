إصابات كورونا في بريطانيا تتخطى المليونين خلال أسبوع

ارتفعت حالات الإصابة بكوفيد 19 في بريطانيا بنسبة تزيد عن ثلاثين في المائة في غضون أسبوع واحد.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية: إن أسباب الزيادة ربما تكون ناجمة عن وجود متغيرات أوميكرون الأكثر اعتدالًا، التي تبقى على الرغم من ذلك معدية.

وأشارت التقديرات إلى أن عدد الإصابات في المملكة المتحدة بالفيروس خلال أسبوع في نهاية الشهر الماضي قد تجاوز عتبة أكثر من مليوني حالة، أي ما يصل إلى حالة إصابة واحدة بين كل ثلاثين شخصًا.

وعلى الرغم من ذلك لكن الأرقام لا تزال أقل بكثير من أعلى مستوى قياسي في معدل الإصابات شهدته البلاد في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.

وتوقَعت منظمة الصحة العالمية أن تصل معدلات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا هذا الصيف مستويات عالية بسبب رفع دول القارة إجراءات مكافحة كوفيد 19.

وتُعد فرنسا والبرتغال والنمسا من بين الدول ذات معدلات الإصابة الأعلى في القارة العجوز.