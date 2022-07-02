موعد نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2022

قال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد، إن التقديرات بأن نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 في فلسطين ستكون جاهزة قبل نهاية تموز/يوليو الجاري.

وأكد عواد في تصريحات إذاعية، أن كان هناك قرارات مهمة ولصالح الطلبة مع التأكيد على أن الوزارة في هذا العام حاضرة من أجل انصاف الطلبة والنتائج ستكون مبشرة ومطمئنة وهذا ما نجده من خلال متابعتنا لمراكز التصحيح والنتائج منسجمة مع النتائج في الأعوام السابقة".

وأضاف: "الأمور سارت بشكل جيد حتى اللحظة، وهناك بعض التحديات وكانت بالأساس بتدخل من الاحتلال في القدس".

وحول تعديل توزيع العلامات في امتحانات التوجيهي، قال عواد إن "بعض الناس انساقوا خلف الاشاعات من فيسبوك".

وأكد عواد أن "الأسئلة المقالية هي في مصلحة الطالب وتعطيه الفرصة لكي يحصل على نصف أو ثلثي العلامة بينما السؤال الموضوعي فهو اما أن يحصل على العلامة الكاملة أو صفر".

وأوضح أن التعديل جاء بعدما شاهد الجميع في الفيديوهات التي انتشرت في القدس وبعض مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة من استخدام المكبرات للتشويش على سير الامتحانات، وعليه تم تعديل سؤال واحد من أصل سبعة