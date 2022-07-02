عقد محمد صلاح مع ليفربول 2022- راتب محمد صلاح، في خبر كان متوقعا لدى جمهور ليفربول الإنجليزي ومحبو اللاعب المصري محمد صلاح، إذ أقدم النجم المصري على تجديد عقده من ناديه الإنجليزي حتى عام 2025 ميلادي، وبات هو صاحب أعلى راتب بين صفوف نجوم ليفربول الإنجليزي، إذ أصرت إدارة النادي على الاحتفاظ بصلاح بعدما أقدم النجم الشهير ساديو ماني على الرحيل عن صفوفه قبل أيام إلى نادي بايرن ميونخ الألماني.

عقد محمد صلاح الجديد مع ليفربول 2022

ويبحث محبو الفرعون المصري محمد صلاح عن، عقد محمد صلاح مع ليفربول 2022- راتب محمد صلاح، فملايين عشاق كرة القدم ومتابعو محمد صلاح يهتمون في البحث عن، عقد محمد صلاح الجديد مع ليفربول 2022، لأن اللاعب المصري كان على وشك الخروج من النادي الإنجليزي، لهذا يرفق لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تفاصيل عقد وراتب النجم المصري محمد صلاح 2022 مع ليفربول.

يسر نادي ليفربول الإعلان عن توقيع محمد صلاح عقدًا جديدًا طويل الأمد مع النادي. ✍️#صلاح_مستمر pic.twitter.com/ATJS5tistU — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 1, 2022

عاجل و رسميًا // محمد صلاح يجدد عقده مع ليفربول حتى عام 2025 🔥🔥🔥🔥✍️✅ pic.twitter.com/yDkSi0jEtp — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) July 1, 2022

جماهير ليفربول ستواصل الاستمتاع بما يُقدمه محمد صلاح 😍pic.twitter.com/YUZrFKDpxa — جول مصر - GOAL (@goaleg) July 1, 2022

كم راتب محمد صلاح الجديد

ويهتم عشاق النجم المصري، والذين يقدرون بالملايين حول العالم عن، كم راتب محمد صلاح الجديد، وذلك بعدما أعلن نادى ليفربول الإنجليزى رسميا أمس الجمعة، عن تجديد عقد محمد صلاح والذي ينتهي في يونيو من العام المقبل 2023، براتب وامتيازات جديدة أفضل من التي وضعت في العقد القديم، إذ كشفت تقارير إعلامية موثوقة، أن ليفربول منح نجمه المصري محمد صلاح الراتب الأعلى في تاريخه، بقيمة 350 ألف إسترليني أسبوعيا.











تفاصيل عقد محمد صلاح- راتب محمد صلاح- النجم محمد صلاح

وبعد أن اهتم عشاق كرة القدم حول العالم، عقد محمد صلاح مع ليفربول 2022- راتب محمد صلاح، و، تفاصيل عقد محمد صلاح- راتب محمد صلاح- النجم محمد صلاح، بتفاصيل عقد محمد صلاح الجديد، كونه النجم الأبرز بين صفوف زملائه في ليفربول، دفعهم للاهتمام الكبير في البحث عن عقده، إذ إنه اتفق معهم بعد مفاوضات دامت أشهر إلى التوقيع على عقد جديد لصيح اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ نجوم ليفربول، كونه يسجل أكثر من 20 هدفا في الموسم، حتى أن أهدافه فاقت الثلاثين خلال الموسم الماضي.