الإجابات النموذجية لامتحان التربية الاسلامية في فلسطين اليوم السبت 2/7/2022

الإجابات النموذجية لامتحان التربية الاسلامية باستثناء الفرع الشرعي في فلسطين اليوم السبت 2/7/2022 ، يتقدم طلبة الثانوية الفرع الادبي والعلمي وكافة الفروع عدا الشرعي امتحان التربية الاسلامية بعد تقدمها لامتحان الثقافة العلمية والكيمياء الفرع العلمي الاسبوع الماضي ، ليكون مبحث التكنلوجيا هي المادة الاخيرة لإمتحانات الثانوية العامة ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية ، تتابع الاسئلة التي يتم سيتم بشأن الإجابات النموذجية لامتحان التربية الاسلامية في الفرع العملي والفرع الأدبي في فلسطين اليوم السبت 2/7/2022

الإجابات النموذجية لامتحان التربية الاسلامية باستثناء الفرع الشرعي في فلسطين اليوم السبت 2/7/2022

وكان أكثر من 87 ألف طالب وطالبة، شرعوا الثلاثاء 14 يونيو، بتقديم أولى جلسات امتحان الثانوية العامة بالضفة الغربية بما فيها القدس وكذلك قطاع غزة والمدارس الفلسطينية في الخارج التي تسير وفق المنهاج الفلسطيني. ويأتي تقديم الامتحان في وقت استشهد فيه اثنان من الطلبة.

الإجابات النموذجية لامتحان التربية الاسلامية باستثناء الفرع الشرعي في فلسطين اليوم السبت 2/7/2022

مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، محمد عواد، قال إنّ "امتحان الثانوية العامة هذا العام، يأتي في وقت خسرت فيه فلسطين اثنين من الطلبة الذين حرموا من تقديم الامتحان، إذ استشهدت الطالبة حنان عباس من جنين شمالي الضفة، والطالب معتصم عطا الله من بيت لحم، والذي تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثمانه حتى الآن، علاوة على حرمان 26 طالباً من تقديم الامتحان بعدما اعتقلتهم قوات الاحتلال، وهم إما محكومون أو موقوفون يقبعون في سجون الاحتلال"

ويشار الى ان طلبة الثانوية العامة ينتهون من تقديم الامتحانات يوم الاثنين مبحث التكنلوجيا لكافة الفروع .









