تحديد موعد صرف الدفعة الأولي من شيكات الشؤون 2022، مخصصات الشؤون الاجتماعية بات البحث عليها، بشكل كبير خلال الفترة الماضية، كون أخبار صرفها وموعد صرفها شارف الانتهاء بتحديد الموعد والزمان والقيمة لهم، لذلك تجد عمليات البحث مستمرة ومتواصلة عبر المحركات العالمية، خاصة بعد اعلان الاتحاد الأوروبي استئناف دعمه المالي للسلطة الفلسطينية بما في ذلك مخصصات الشؤون الاجتماعية، لذلك وحرصا من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سنضع لكم هذه المقالة للحديث عن أخر المعلومات والانباء التي تحدد موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022.

موعد صرف شيكات الشؤون 2022

ومخصصات الشؤون الاجتماعية، تعد عنصراً ومصدراً أساسياً للكثير من العائلات الفلسطينية التي تعيش تحت مستوى خط الفقر وخاصة في قطاع غزة الذي يعيش تحت حصار إسرائيلي منذ العام 2008، والذي اثرت كافة تبعياته على الحالة المعيشية والاقتصادية فيه، فضلا عن الواقع المعيشي التي تشهده الضفة الفلسطينية بين الحين والأخر جراء الممارسات الإسرائيلية ضد سكان المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية.

فحص شيكات الشؤون الاجتماعية 2022

وبحسب التصريحات الأخيرة والتي أدلى بها المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في فلسطين شادي عثمان، فقد أكد أن أول دفعة من الأموال ستحول للسلطة الفلسطينية نهاية شهر يوليو القادم.

وقال عثمان في حديث صحفي مساء اليوم الخميس، إن هذه الدفعة ستخصص لبرنامج الشؤون الاجتماعية.

يذكر أن السلطة الفلسطينية لم تصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية منذ أكثر من عام، بذريعة عدم توفر دعم مالي والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها.

متى سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية رسمياً

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أعلنت رسمياً الشهر الماضي، عن استئناف مساعدات الاتحاد الأوروبي لفلسطين، بعد توقف دام نحو عامين.

ويقدم الاتحاد الأوروبي 300 مليون يورو سنويا، يذهب جزء منها للخزينة وأخرى لدعم مشاريع وجزء منها لدعم الأسر الفقيرة، علاوة على الجزء المخصص لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا“، وهي أموال جرى صرفها خلال الفترة السابقة دون أي إعاقة على خلاف باقي أموال التبرع.

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صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في الضفة

يشار إلى أن جميع المستفيدين من شيكات الشؤون الاجتماعية هم من الأسر شديدة الفقر ولا دخل لديها سوى الشؤون والبالغ عددهم ما يقارب "111"ألف أسرة، وتعيل بعض من المرضى الذين يلزمهم علاج وذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي يعرض حياة هؤلاء الأشخاص إلى الخطر ومضاعفة معاناتهم وتدهور المستوى المعيشي والاقتصادي لديهم، في ظل حرمانهم من الأمن الغذائي وعدم قدرتهم على شراء العلاج والمستلزمات الخاصة للأطفال، إضافة إلى تراكم الديون عليهم.

مستحقات الشؤون الاجتماعية ٢٠٢٢

وأعلنت فون دير لين رئيسة المفوضية الأوروبية ، عن استئناف مساعدات الاتحاد الاوروبي لفلسطين، وقالت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء محمد اشتية، لدى وصولها إلى رام الله "يسعدني أن أعلن أن مساعدات الاتحاد الأوروبي للعام 2021 ستصرف بشكل سريع، بعد إزالة جميع الصعوبات".

وأضافت "صرف هذه المساعدات بات مهما للغاية لدعم الناس، خصوصا الأكثر احتياجا، لتمكينهم من مواجهة الظروف الحالية، وتعزيز الفرص الاقتصادية، وهذا ما نعمل عليه معا" مع الحكومة الفلسطينية

أخبار التنمية الاجتماعية اليوم

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان:" إن الإجراءات المتعلقة باستئناف تقديم المساعدات الأوروبية للسلطة تنتهي من نهاية شهر يوليو المقبل، مبيِّنا أن قيمة المساعدات 225 مليون يورو، مخصص منها 50 مليون يورو لبرنامج الشئون الاجتماعية.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن موافقته على حِزمة مساعدات جديدة لفلسطين بقيمة 225 مليون يورو بعد توقف استمر أكثر من عام ونصف العام.

وأوضح أن قيمة الدعم ستخصص لعدة قطاعات، منها دعم الموازنة الفلسطينية لغرض صرف الرواتب، ولدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، ودعم مشافي القدس، ومخصصات اجتماعية، وشراء لقاحات كورونا.

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أهم أخبار الشؤون الاجتماعية اليوم غزة

تحدثت د. عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم التنمية الاجتماعية في غزة، عن أخر مستجدات وتطورات صرف دفعة من شيكات الشؤون للأسر المستورة في قطاع غزة.

وقالت الكحلوت خلال حديث خاص لـ إذاعة صوت الأقصى: نحن بدأنا اليوم بالتزام مع الضفة بتحديث بيانات السجل الاجتماعي الخاص بالحالات المضافة على البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية، وبدأ الباحثون اليوم بالانطلاق ميدانياً لتحديث البيانات.

وأضافت: نؤكد أن هذا البرنامج سيكون أكثر عدالة، ونأمل أن ينتهي هذا البرنامج في القريب العاجل.

وأشارت إلى أنه، قبل شهرين بدأنا بتدريب الباحثين على تعبئة الاستمارة، وبدأنا وبشكل متزامن مع الضفة بالبدء في تعبئة هذه الاستمارات.

ولفتت إلى أن، هناك جهد كبير يقوم به الباحثون الميدانيون من خلال زيارة الأُسر ميدانيًا مرة أخرى وتحديث قاعدة البيانات مرة أخرى لتحقيق مبدأ العدالة والشفافية.

وأكدت أنه، حتى هذه اللحظة لم نبلغ بشكل رسمي عن صرف دفعة جديدة من دفعات "الشؤون الإجتماعية"، ونحن بانتظار أن يكون هناك إعلان بشكل رسمي من قبل الوزارة في الضفة الغربية.