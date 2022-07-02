  القائد النخالة يهاتف عائلة سكر للتعزية بوفاة أم الاستشهادي أنور

هَاتَف القائد زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، عائلة سكر، وقدم لهم التعازي بوفاة الحاجة أم أنور.

وقال القائد النخالة خلال اتصاله بالعائلة: "نعزي بالأم الحاجة أم أنور وهي أم المجاهدين جميعاً و أم فلسطين".

وأضاف: "أم أنور كانت نموذجاً و قدمت أسطورة من أساطير المقاومة عبر تاريخنا و هي من قدمت ابنها الاستشهادي أنور منفذ عملية بيت ليد الأسطورة".

وتابع القائد النخالة: "إن من أنجبت هذا الرجل تستحق منا أن نقف احتراماً لها ولروحها الطاهرة.. إن ألم فراقها أصابنا جميعاً لأنها مفخرة للجميع".

وأوضح، أن الفقيدة أم أنجبت رجالا مجاهدين حاضرين دوما في ميادين الجهاد و العمل الحركي وهم نعم الأبناء ونعم الرجال.

و عبر آل سكر عن امتنانهم وفخرهم بهذا الاتصال، وشكروا للقائد النخالة هذا الاهتمام بهم والتواصل معهم.