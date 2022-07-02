من هي منى أبو شنب- تفاصيل جديدة في قضية الطالبة نيرة أشرف فتاة المنصورة، لم يغلق ملف طالبة المنصورة نيرة أشرف حتى اللحظة على الرغم من القبض على القاتل والحكم عليه بالإعدام جراء جريمته التي افتعلها بعدما أقدم على ذبح زميلته في الجامعة في الشارع وبوضح النهار وأمام المارة، ولم يرف له جفن وهو يطعن ويذبح الفتاة المغدورة، ففي كل يوم تطفو على السطح تفاصيل جديدة بشأن تطورات ملف هذه الجريمة البشعة.

من هي منى أبو شنب

أضحى الجمهور العربي يبحث ويتساءل عن، من هي منى أبو شنب- تفاصيل جديدة في قضية الطالبة نيرة أشرف فتاة المنصورة، وذلك بعدما أعلنت أن أهل الضحية طالبة المنصورة نيرة أشرف طلبوا مليون جنيه فدية لها، حتى يغلقوا الملف ويتنازلوا عن القضية مقابل هذا الرقم المالي وهو ما نفته العائلة جملة وتفصيلا، لهذا بات الجميع يبحث عن، من هي منى أبو شنب، وسنرفق لكم الإجابة عن تساؤلكم عبر وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية.

زعمت أنك تحبها، وكنت أكثر الناس بغضاً وكرهاً لها، لم يكن ذلك حباً في الحجر الذي بين أضلعيك 💔

القاضي : بهاء المري

من جلسة محاكمة قاتل #نيرة_أشرف pic.twitter.com/LQAraj7TLr — البُشرى 🤍📺 (@bushra_odeh) June 28, 2022

انهيار أسرة نيرة أشرف عقب سماعهم عرض دفع 5 مليون جنيه للعفو عن الجاني «دم بنتنا لا يقدر بكنوز الدنيا»لازم تحاسبو منى ابو شنب وتقاضوها حسبى الله ونعم الوكيل فيها لانها بتتحل دم بنت بريئه بين ايدين ربنا pic.twitter.com/gAUlxSAgAI — 🏹🇦🇹hamza🇦🇹🏹 (@hamzasa19619485) July 1, 2022

تفاصيل جديدة في قضية الطالبة نيرة أشرف فتاة المنصورة

وحول، تفصيل جديدة في قضية الطالبة نيرة أشرف فتاة المنصورة، والتي قضت ذبحا على يد زميلها في محافظة المنصورة في جمهورية مصر العربية، إذ إن أسرة الضحية تعتزم مقاضاة الإعلامية منى أبو شنب، والتي خرجت بتصريح تقول فيه إن أسرة فتاة المنصورة تريد مليون جنيه مصري، للتنازل عن القضية، وهو ما آثار غضب واستنكار أهالي الضحية، وخرجوا بتصريح ينفي هذا الخبر.

خافو ووقفو يتفرجو ماتت الرجوله والنخوه 💔💔😔الله يرحمك يانيره #حق_نيره_اشرف_لازم_يرجع pic.twitter.com/jFycIWnyul — Hamza (@HmzhBdalhady) June 24, 2022

🔴أسرة #نير_أشرف ترد علي تصريحات #مني_أبو_شنب



يا مني يا أبو شنب الهي يبتليكي باللي فينا وربنا ينتقم منك و أن شاء الله هيتحرق قلبك علي عيالك زي ما احنا محروق قلبنا علي بنتنا ومش هنسيبك وهنلاحقك قانونيا لانك طلعتي أخبار غلط علشان تركبي الترند pic.twitter.com/vqlh4eWyPC — besraha_موقع بصراحة (@besraha_) July 1, 2022

صفحة منى أبو شنب- من هي منى أبو شنب ويكيبيديا

وبعد التصريح المثير للجدل من الإعلامية منى أبو شنب، يبحث المسلمون عن، صفحة منى أبو شنب- من هي منى أبو شنب ويكيبيديا، فإن منى أبو شنب، هي اعلامية مصرية مثيرة للجدل من خلال تصريحاتها بشأن تعدد الزوجات والعديد من التصريحات، وهي مصرية الجنسية حاصلة على درجة الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد المنزلي تخصص الاقتصاد المنزلي والتربية كلية الاقتصاد المنزلي، لهذا بات البحث عن، تفاصيل جديدة في قضية الطالبة نيرة أشرف فتاة المنصورة - من هي منى أبو شنب، و، من هي منى أبو شنب- تفاصيل جديدة في قضية الطالبة نيرة أشرف فتاة المنصورة، يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ومحركات البحث المختلفة.