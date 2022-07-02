من هي منى أبو شنب- تفاصيل جديدة في قضية الطالبة نيرة أشرف فتاة المنصورة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:42 ص
02 يوليو 2022
من هي منى أبو شنب- تفاصيل جديدة في قضية الطالبة نيرة أشرف فتاة المنصورة
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من هي منى أبو شنب- تفاصيل جديدة في قضية الطالبة نيرة أشرف فتاة المنصورة، لم يغلق ملف طالبة المنصورة نيرة أشرف حتى اللحظة على الرغم من القبض على القاتل والحكم عليه بالإعدام جراء جريمته التي افتعلها بعدما أقدم على ذبح زميلته في الجامعة في الشارع وبوضح النهار وأمام المارة، ولم يرف له جفن وهو يطعن ويذبح الفتاة المغدورة، ففي كل يوم تطفو على السطح تفاصيل جديدة بشأن تطورات ملف هذه الجريمة البشعة.

من هي منى أبو شنب

أضحى الجمهور العربي يبحث ويتساءل عن، من هي منى أبو شنب- تفاصيل جديدة في قضية الطالبة نيرة أشرف فتاة المنصورة، وذلك بعدما أعلنت أن أهل الضحية طالبة المنصورة نيرة أشرف طلبوا مليون جنيه فدية لها، حتى يغلقوا الملف ويتنازلوا عن القضية مقابل هذا الرقم المالي وهو ما نفته العائلة جملة وتفصيلا، لهذا بات الجميع يبحث عن، من هي منى أبو شنب، وسنرفق لكم الإجابة عن تساؤلكم عبر وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية.

تفاصيل جديدة في قضية الطالبة نيرة أشرف فتاة المنصورة

وحول، تفصيل جديدة في قضية الطالبة نيرة أشرف فتاة المنصورة، والتي قضت ذبحا على يد زميلها في محافظة المنصورة في جمهورية مصر العربية، إذ إن أسرة الضحية تعتزم مقاضاة الإعلامية منى أبو شنب، والتي خرجت بتصريح تقول فيه إن أسرة فتاة المنصورة تريد مليون جنيه مصري، للتنازل عن القضية، وهو ما آثار غضب واستنكار أهالي الضحية، وخرجوا بتصريح ينفي هذا الخبر.

صفحة منى أبو شنب- من هي منى أبو شنب ويكيبيديا

وبعد التصريح المثير للجدل من الإعلامية منى أبو شنب، يبحث المسلمون عن، صفحة منى أبو شنب- من هي منى أبو شنب ويكيبيديا، فإن منى أبو شنب، هي اعلامية مصرية مثيرة للجدل من خلال تصريحاتها بشأن تعدد الزوجات والعديد من التصريحات، وهي مصرية الجنسية حاصلة على درجة الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد المنزلي تخصص الاقتصاد المنزلي والتربية كلية الاقتصاد المنزلي، لهذا بات البحث عن، تفاصيل جديدة في قضية الطالبة نيرة أشرف فتاة المنصورة - من هي منى أبو شنب، و، من هي منى أبو شنب- تفاصيل جديدة في قضية الطالبة نيرة أشرف فتاة المنصورة،  يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ومحركات البحث المختلفة.

 

 

 

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