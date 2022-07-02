تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الخميس
20° - 19°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.46
يورو
3.65
جنيه مصري
0.18
دينار أردني
4.89
جنيه إسترليني
4.28
الرئيسية
سوا
تفاصيل الخبر
بالفيديو
هل يجوز التقسيط في الأضحية
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:45 ص
02 يوليو 2022
هل يجوز التقسيط في الأضحية
الشيخ عبد الباري خلة :
متعلقات
هل يجوز للموكل في الأضحية 2022 أن يحلق..؟
01:59 م
هل يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة عيد الأضحى المبارك 2022..؟
09:58 ص
بالفيديو طريقة عمل حلى ليالي لبنان في البيت.. خطوات عمل حلويات ليالي لبنان طريقة منال العالم
01:50 م
بالفيديو تفاصيل جديدة بقضية مقتل المذيعة شيماء جمال- من هو زوج شيماء جمال
06:07 م
عاجل