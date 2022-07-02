بالفيديو هل يجوز التقسيط في الأضحية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:45 ص
02 يوليو 2022
مواصفات الاضحية
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هل يجوز التقسيط في الأضحية

الشيخ عبد الباري خلة : 

 

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