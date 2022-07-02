دعاء اليوم الرابع من ذي الحجة-دعاء الرابع من ذي الحجة، يحرص المسلمين في كافة بقاع الأرض، خاصة في هذه الأيام المباركة أيام العشر من ذي الحجة على الإكثار من العبادات لتقرب العبد من ربه، كون هذه الأيام أيام باركها الله في كتابه العزيز فقد قال سبحانه وتعالى :" {وَالْفَجْرِ. وَلَيَالٍ عَشْرٍ. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ. وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ}، لذلك ومن باب تزويد المسلمين بما هو خير العمل والدعاء والعبادات في هذه الأيام العشر من ذي الحجة، سنضع لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن أفضل أدعية العشر من ذي الحجة، وخاصة دعاء اليوم الرابع من ذي الحجة 2022 والذي يصادف غداً الأحد 3/7/2022م.

دعاء الرابع من ذي الحجة

وادعية العشر من ذي الحجة كثيرة ومتعددة، ولم يشترط فيها أي دعاء، في أي دعاء يريد المسلم الدعاء به، مباح ومستحب، فالدعاء للحاجة والدعاء للرزق وغيرها يجوز الدعاء بها، والدعاء في أيام العشر من ذي الحجة له مكانة عظيمة وكبيرة عند الله عزوجل الله كسائر الأعمال والعبادات الأخرى، لعظمة وباركة هذه الأيام التي يسعي فيها المسلمين على القيام بكل الأعمال والعبادات التي تقربه العبد من ربه.

دعاء اليوم الرابع من ذي الحجة

وفي مقالنا الذي حمل عنوان "دعاء اليوم الرابع من ذي الحجة-دعاء الرابع من ذي الحجة " سنرفق لكم العديد من الأدعية المحبب الدعاء بها في اليوم الرابع من ذي الحجة، منها : اللهم في اليوم الرابع من ذي الحجة أسألك رحمة واسعة، ومغفرة لي ولأهلي وللمسلمين الأحياء منهم والأموات، ولكل من له حق علينا إلى يوم الدين.

أسألك يا الله في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، أن تعيننا على فعل الطاعة وحسن العبادة وترك المعصية، وأن تتقبل منا صالح أعمالنا، وأن تعفو عن زلاتنا.

يا رب إنه رابع أيام العشر من ذي الحجه، أسألك باسمك العظيم أن ترحم والداي كما ربياني صغيرًا، وأن تعفو عنهم وتغفر لهم، وأن ترزقهم حجةً وعمرة.

اللهم في اليوم الرابع من عشر ذي الحجة أسألك أن تنقني من الذنوب والخطايا، وأن تجعلني من المستغفرين الذاكرين الشاكرين.

دعاء رابع ايام ذي الحجة

ومن الأدعية المحببه في هذه الأيام، وخاصة في يوم الرابع من ذي الحجة، في مقالنا "دعاء اليوم الرابع من ذي الحجة-دعاء الرابع من ذي الحجة".

اللهم يا قاضي الحاجات أسألك في رابع يوم من ذي الحجة أن تقضي لي حاجتي، وتيسر لي أمري، وتزيح عني همي، وتعافني وتعفو عني.

اللهم في رابع يوم ذو الحجة غير أقدارنا للأفضل، وزين حياتنا بالستر، واعتق رقابنا عن النار.

أدعوك اللهم في هذا اليوم الرابع من ذي الحجة، أن تجعل لساني بذكرك مشغولًا، وعملي مقبولًا، ودعائي مستجابًا، وأن ترزقني القناعة والرضا.

اللهم قد حلّ موسم الخير والعطاء، أدعوك في رابع يوم ذي الحجة أن تغفر لي ولوالداي ولأهلي ما تقدم لنا من ذنب، وأن ترحمنا برحمتك الواسعة، وتتقبل منا صالح الأعمال.

دعاء 4 من ذي حجة

ويحرص المسلمون على التقرب إلى الله تعالى في أفضل أيام الدنيا بالإكثار من الطاعات والعبادات، والدعاء هو واحد من تلك الأعمال الصالحة في الأيام العشر من ذي الحجة، (لا يوجد دعاء رابع ايام عشرة ذي الحجة مخصص بالتحديد)، وفيما يلي مجموعة من أدعية رابع ايام العشر من ذو الحجه قصيرة:

أسألك ربي وأدعوك في رابع ايام عشرة ذي الحجة أن تشرح صدري، وتيسر أمري، وتبعد عني كل حزن وهم. اللهم إني أسألك في هذا رابع يوم من ذو الحجة أن تكتب لي التوفيق والسعادة، وأن تهدني إلى طريق الرشد والصواب.

أدعوك يا الله في رابع أيام العشر الأوائل من شهر ذو الحجه أن ترحمني، وتغفر لي ذنبي، وترزقني الوقوف بين يديك على جبل عرفة.

اللهم في اليوم الرابع من الأيام العشر ذي الحجه أسألك شفاءً لكل مريض، ورحمة لكل ميت، وفرجًا لكل مهموم، وعافية لكل مبتلى.

ادعية رابع ايام العشر من ذو الحجه

وفي مقالنا دعاء اليوم الرابع من ذي الحجة-دعاء الرابع من ذي الحجة، سنرفق لكم مقطع فيديو لدعاء اليوم الرابع من ذي الحجة:

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