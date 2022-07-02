هزات أرضية قوية تضرب الإمارات.. والسكان يهربون للشوارع

أعلنت السلطات الإماراتية، صباح اليوم السبت، عن رصد ثلاث هزات أرضية متتالية، في جنوب إيران، وشعر بها السكان في مناطق مختلفة من الإمارات، بينما قتل 3 أشخاص وأصيب 8 آخرون في إيران.

وبحسب المركز الوطني الإماراتي للأرصاد، فإنه تم تسجيل 3 هزات أرضية، الأولى بقوة 6.3 درجة في تمام الساعة 1:32 فجر السبت، والثانية بقوة 4.4 درجة في الساعة 3:13 دقيقة، والأخيرة في الساعة 3:24 فجرا بقوة 6.3 درجة.

وأكد المركز في تغريدات عبر "تويتر"، أن السكان في مناطق مختلفة من الدولة شعروا به، ولكن لم يكن له تأثير على الدولة.

ونشر سكان الإمارات العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر شعورهم بالهزة الأرضية.

والجدير بالذكر، وقوع إيران على تقاطع خطوط الصدوع الجيولوجية الرئيسية.

وعانت إيران من الكثير من الزلازل المدمرة في السنوات الأخيرة.