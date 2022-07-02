دعاء العشر ذي الحجة مستجاب- دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة مكتوب، دخلنا الأيام الثلاثة الأولى من شهر ذي الحجة 1443 هجري- 2022، فهي أيام محببة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أكثر الأيام التي يغتنمها المسلمون في الأعمال الصالحة والصلوات والأدعية وقراءة القرآن، والصيام العشر الأولى، كما يأتي في هذا الشهر يوم عرفة، والذي يعتبر من أفضل وأهم أيام العام، لأنه صائم هذا اليوم يكفر الله له ذنوب سنتين كاملتين، سنة أولى ماضية وسنة مقبلة.

دعاء العشر ذي الحجة- توتير

ويبحث مئات الملايين من المسلمين في جميع أنحاء البلاد، أينما تواجدوا فيها عن، دعاء العشر ذي الحجة مستجاب- دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة مكتوب، فهو بحاجة إلى أيام مثل هذه الأيام حتى تدر عليهم الحسنات وتُذهب السيئات، فهي أيام عظام، وهي محببة إلى الله سبحانه وتعالى، هذه الأسباب دعت الناس يبحثون عن، دعاء العشر ذي الحجة- تويتر، وهو ما تنشره لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، عبر موقعها الإلكتروني، ليكسب المسلمون الأجر والثواب العظيم.

اللّهم اكتب لنا مغفرةً لذنوبنا ، وإزاحةً لهمومنا ، وتفريجاً لكروبنا ، وشفاءً لمرضانا ، ورحمةً لموتانا ، وسعادةً تغمِر قلوبنا ، اللّهم إني أسألُك تفريجاً لكلِّ همٍّ ، واستجابةً لكلِّ دعاء ، وشفاءً لكلِّ مريضٍ ، وغفراناً لكلِّ ذنبٍ ، ورزقاً لكلِّ محتاج#عشره_ذي_الحجه pic.twitter.com/Wwy8KCCoD3 — همس 🖤🖤📚✍️ (@Nah88899) June 28, 2022

اللهمّ لا ترد لي و لأحبتي فِي العشر من ذي الحجة اي دُعاء، ولا تخيب لنا رجاءْ، ولا تسكن جسدنا داء، ولا تشمت بِنا أعداء، و ادفع عنا كل هم و غم، اللهم إستودعناك أدعيتنا وكل مافي قلوبنا ولا نعرف كيف ندعوك به، فاستجب لنا عاجلا غير آجل، وحقق لنا ما نريد. — ادعية يومية (@DailyDu3aa) June 29, 2022

دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة بالصور

ويحرص المسلمون على اغتنام هذه الأيام المباركة والعظيمة، فهي تعد من أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، لهذا فإن محركات البحث تتصدر، دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة بالصور، ونرفق لكم هذا الدعاء، حتى يقدم المسلم على تريده وكسب أجره وثوابه، و دعاء العشر الاوائل من ذي الحجة مكتوب:- اللهم أجعل دعائي ايام ذي الحجة نصر وعز وخير وفلاح ونجاح لي ولأحبتي ولجميع المسلمين اللهم آمين ، عَن النَّبيّ ﷺ قَالَ: مَنْ قالَ لا إلهَ إلاَّ اللَّه وحْدهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، لَهُ المُلْكُ، ولَهُ الحمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، عشْر مرَّاتٍ: كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أرْبعةَ أَنفُسٍ مِن وَلِد إسْماعِيلَ.

اللهم بلغنا عشر ذي الحجة وأنت راضٍ عنا، اللهم أعنا فيها على طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك

اللهُم أدخلها علينا آمنين سالمين مسرورين مُعافين، وبلّغنا عرفة و دعاء عرفة و قبول عرفة يا حي يا قيوم… 🤲🕋 pic.twitter.com/N0F4vLjsej — همسات (@2iNhqMRZhtUbMcc) June 25, 2022

- دعاء النبي في عشرِ ذي الحجة . pic.twitter.com/SNRDk0oasx — هلا القحطاني (@hala_16h) June 30, 2022

دعاء أيام العشر من ذي الحجة

ويحرص المسلمون على ترديد، دعاء أيام العشر من ي الحجة، لاسيما وأنها أيام مباركة، يكسب فيها الداعي الحسنات ويهب السيئات، لهذا نرفق لكم أدعية شهر ذي الحجة، لتنالوا أجرها وثوابها، ننشر لكم هذا الدعاء لتردده جميعا: "لا إله الا الله خير مما يجمعون لا إله الا الله في الليل إذا عسعس لا إله الا الله في الصبح إذا تنفس لا إله الا الله عدد الرياح في البراري والصخور لا إله الا الله من يومنا هذا الى يوم ينفخ في الصور لا إله الا الله عدد خلقه أجمعين لا إله الا الله من يومنا هذا الى يوم الدين".

#عشره_ذي_الحجه



«خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير» pic.twitter.com/L7L1Sly56n — ♥️🕋 (@Qoran222) June 30, 2022

دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة مكتوب

ونرفق لكم، دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة مكتوب، لأن الملايين من الناس يبحثون عن، دعاء العشر ذي الحجة مستجاب- دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة مكتوب، اللهم إني اسألك الهدى والسداد. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق، والأعمال والأهواء، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ودعاء لا يُسمع ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، و، اللهم لا تطوي صفحة هذه الايام الفضيلة. إلا وقد سترت عوراتنا ومحوت سيئاتنا، وقبلت توبتنا، وفرجت همومنا، واستجبت لدعواتنا، وأصلحت ابنائنا وبناتنا وأزواجنا وغفرت لموتانا.