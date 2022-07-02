سعر الدولار في مصر اليوم السبت-سعر الدولار اليوم في مصر، لا زالت أسعار العملات في كافة الدول العربية في كل صباح، تشهد حالة من عدم الاستقرار في عملية صرفها، الأمر الذي ينذر بانهيار العديد من العواقب الاقتصادية السلبية على التجارة العربية والعالمية بشكل عام، لذلك وتماشياً مع عمليات البحث المستمرة في كافة الدول العربية على سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية، وضعنا لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث اليوم عن سعر صرف الدولار في مصر مقابل العملات الاجنبية، بعد رصد عمليات بحث متواصلة على سعر صرف الدولار في مصر اليوم السبت2/7/2022م.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

فقد استقر سعر الدولار اليوم في مصر بداية تعاملات السبت 2 يوليو/تموز 2022، في تعاملات محدودة بشركات الصرافة، وحدد البنك المركزي المصري الأربعاء الماضي الحد الأقصى لعمولة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخرى بـ5 جنيهات، وزيادة الحد الخاص بالسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى لتصبح 4 آلاف جنيه.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الجمعة، أن حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية تراجعت في مارس/آذار وأبريل/نيسان بقيمة إجمالية بلغت 7.2 مليار دولار، كما أظهرت البيانات أن صافي الأصول الأجنبية انخفض في مايو/أيار 3.5 مليار دولار.

وأدت زيادات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركز الأمريكي) التي بدأت في مارس آذار وغزو روسيا لأوكرانيا إلى تعقيد جهود مصر لجذب الاقتراض المحلي والأجنبي لسد عجز الحساب الجاري والميزانية.

وتراجعت حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية إلى 180.5 مليار جنيه مصري (9.62 مليار دولار) بنهاية أبريل نيسان من 315.9 مليار بنهاية فبراير شباط، آخر تاريخ أتيحت فيه البيانات. وسجلت الحيازات الأجنبية 187.216 مليار بنهاية مارس/آذار.

سعر الدولار اليوم في مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي المصري 18.74 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، بحسب بيانات موقع البنك المركزي المصري "cbe. Org.eg".

وعن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي سجل 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم لدى البنك التجاري الدولي 18.75 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصر

سجل سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي 19.70 جنيه للشراء، و19.79 جنيه للبيع.

وعن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري لدى البنك الأهلي سجل نحو 19.64 جنيه للشراء، و19.79 جنيه للبيع، وجاء سعر اليورو اليوم في بنك مصر عند مستوى 19.66 جنيه للشراء، و19.79 جنيه للبيع.

وعن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي CIB سجل نحو 19.68 جنيه للشراء، و19.81 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي إلى 22.78 جنيه للشراء، و22.89 جنيه للبيع، مقابل 22.82 جنيه للشراء، و23.09 جنيه للبيع في ختام تداولات أمس الجمعة، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

هل سينخفض سعر الدولار في مصر 2022

وفي مقالنا سعر الدولار في مصر اليوم السبت-سعر الدولار اليوم في مصر، سنرفق لكم مقطع فيديو يوضح لكم سعر صرف الدولار في مصر اليوم السبت 2/7/2022م، كذلك الإجابة عن سؤال هل سينخفض سعر الدولار في مصر 2022.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 22.80 جنيه للشراء، و22.94 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنك مصر.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك التجاري الدولي 22.83 جنيه للشراء، و22.97 جنيه للبيع، وفي بنك QNB سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 22.87 جنيه للشراء، و23.11 جنيه، وهو أعلى سعر صرف للجنيه الإسترليني اليوم في مصر.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

وصعد سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي ليرتفع إلى مستوى 4.99 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي نحو 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع، وجاء سعر الريال السعودي في بنك مصر عند مستوى 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

وعن سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي سجل نحو 4.98 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنك مصر.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم لدى البنك الأهلي المصري 58.76 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر عند 58.85 جنيه للشراء، و61.26 جنيه للبيع.