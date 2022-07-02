لهذا السبب ارتفع سعر صرف الدولار؟

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الليلة الماضية، الأسباب وراء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل خلال الفترة القليلة الماضية.

وقالت الصحيفة، إن سبب ارتفاع صرف الدولار مقابل الشيكل يعود لارتفاع الدولار في العالم والانخفاض الواضح في أسواق الأسهم العالمية إلى جانب قوة الشيكل وحفاظه على نفسه.

وسجلت عملة الدولار الأمريكي، مساء الجمعة، ارتفاعًا على سعر الصرف مقابل الشيكل الإسرائيلي، حيث بلغ سعر صرف الدولار مقابل الشيكل 3.55.

يُذكر أن قيمة الدولار الأمريكي بدأت ترتفع تدريجيًا أواخر الشهر المنصرم، لينطلق من خانة العشرينات إلى خانة الخمسينات بعد رفع البنك الفيدرالي الأمريكي في 14 من حزيران/ يونيو سعر الفائدة إلى ما نسبته 75 نقطة أساس.