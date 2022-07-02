أبرز مباريات اليوم السبت-مواعيد مباريات اليوم، يواصل عشاق ومتابعي كرة القدم في كافة بقاع الأرض، في كل صباح، عمليات البحث عن أبرز المباريات التي ستقام خلال ساعات نهار اليوم، وخاصة المباريات اليت تخص الفرق والأندية الخاصة في الدوريات الكبرى، كالدوري الاسباني والدوري الإنجليزي، لذلك وحرصاً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سنضع لكم هذه المقالة للحديث عن أبرز مباريات اليوم السبت 2/7/2022م وذلك تماشيا ً مع عمليات البحث المتواصلة شبه يومي عبر محرك قوقل العالمي، والذي دائما ما يفي بالمطلوب للزائر والباحث العربي.

مباريات اليوم

ووفق متابعة فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" فمن المقرر أن تقام اليوم السبت 2/7/2022، العديد من المباريات في الدوريات العربية خاصة الدوري المغربي والأردني وكذلك المصري، فضلاً عن العديد من المباريات في الدوري الفلسطيني.

مواعيد مباريات اليوم

وفي مقالنا الذي حمل عنوان " أبرز مباريات اليوم السبت-مواعيد مباريات اليوم" سنبدأ معكم في مباريات الدوري الأردني للمحترفين، فمن المقرر أن يلتقي 18:00| السلط vs الحسين إربد | القناة الناقلة: الأردن الرياضية HD

و21:30| شباب العقبة vs الفيصلي | القناة الناقلة: الأردن الرياضية HD

مباريات اليوم مباشر

أما البطولة المغربية الاحترافية

20:00| الجيش الملكي vs أولمبيك خريبكة| القناة الناقلة: Al Maghribia HD

20:00| المغرب الفاسي vs الرجاء الرياضي| القناة الناقلة: Arryadia SD/HD

مباريات اليوم في مصر

وفي مصر وكأسها ، من المقرر أن تقام اليوم مباراة بين الأهلي المصري ونظيره المصرى بتروجيت في نص نهائى كأس مصر، وستقام المباراة في ملعب استاد القاهرة الدولي الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباريات اليوم الدوري الإنجليزي

دوري الناشئين لأندية قطاع غزة

5:30| التفاح vs خدمات الشاطئ | ملعب اليرموك

vs 5:30| الوفاق vs شباب جباليا | ملعب نماء

vs 5:30| الصداقة vs نماء | ملعب بيت حانون

vs 5:30| خدمات دير البلح vs جماعي رفح | استاد خانيونس

vs 5:30| شباب خانيونس vs الأقصى | ملعب رفح البلدي

vs 5:30| أكاديمية سكور vs اتحاد خانيونس | ملعب الدرة

مباريات اليوم الدوري الإسباني

وفي مقالنا أبرز مباريات اليوم السبت-مواعيد مباريات اليوم، سنرفق لكم مقطع فيديو لابرز المباريات التي من المقرر أن تقام اليوم وكذلك اهداف المباريات يوم أمس الجمعة 1/7/2022م.