مرور غزة توضح حالة الطرق لليوم السبت 2/7/2022م

نشرت شرطة المرور في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، تقريرها الخاص بحالة الطرق لهذا اليوم.

وبينت الشرطة في تقريرها، أن الحركة المرورية تشهد حالة اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

وفيما يلي نص التقرير كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":

🔴 حالة الطرق لهذا الصباح السبت 02/07/2022

🔶 حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

👈🏻 ننوه عن وجود السوق الأسبوعي في محافظة رفح، لذلك نهيب بالسائقين استخدام طرق بديلة والسير بحذر في محيط منطقة السوق تفاديا لوقوع حوادث سير.

⚠️ إغلاق كلي لشارع خالد بن الوليد في دير البلح شرق مقبرة السويد "يومي السبت والأحد" من الساعة 7:00 صباحا حتى 4:00 عصرا، لوجود أعمال بنية تحتية في المكان.

👈🏻 عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 100.

🔴 يسرنا استقبال شكواكم وملاحظاتكم واستفساراتكم عبر تطبيق واتس أب على الرقم 00972594100640.

صحبتكم السلامة دوما برفقة العائلة ..