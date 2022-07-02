سعر الدولار اليوم السبت 2/يوليو في السودان

استقر سعر الدولار اليوم في السودان خلال تعاملات صباح السبت 2 يوليو/ تموز 2022، لدى البنوك و السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في السودان

وبقي سعر الدولار اليوم في السودان لدى البنوك عند مستوى 569 جنيها للشراء، و573.27 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي لبنك الخرطوم (أكبر بنك حكومي).

كما لم يشهد السعر تغيرا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 570 جنيها ، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويعيش السودان حالة شديدة الصعوبة بسبب اقتصاد متدهور، وتراجع سعر صرف العملة أدى لغلاء طاحن في مجمل السلع الاستهلاكية والخدمات.

ودفع الانهيار السريع في الخدمات، بما في ذلك إمدادات المياه والكهرباء، المواطنين السودانيين لحساب تكلفة الجمود السياسي.

ويأتي التدهور في الظروف المعيشية بعد تجميد مليارات الدولارات من التمويل الدولي، وفي وقت أدت فيه الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع تكلفة الواردات الرئيسية.

وتقول السلطات إنها تواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية تحت إشراف صندوق النقد الدولي في عام 2020، بهدف خفض الدعم الذي يُنظر إليه على أنه متضخم، لكن الإنفاق الحكومي ارتفع بشكل كبير.

وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم في مقابلة مع رويترز "نحن ماضون فى برنامج الإصلاح الاقتصادي والرفع التدريجي للدعم بصورة يستطيع أن يتحملها المواطن".

وأضاف إبراهيم أن الحكومة امتنعت عن طباعة النقود لتمويل العجز. وارتفعت الإيرادات الحكومية الشهرية بمقدار الثلثين خلال الأشهر الستة الماضية إلى 150 مليار جنيه سوداني (264 مليون دولار).

وأضاف إبراهيم أن الفاتورة الشهرية لأجور العاملين بالقطاع العام وحده بلغت 180 مليار جنيه ارتفاعا من 54 مليار جنيه منذ بداية العام، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الوقود والقمح وواردات أخرى.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في السودان

سجل سعر اليورو اليوم في السودان لدى البنوك 599.27 جنيه لدى البنوك (متوسط ترجيحي)، وفقا لبنك السودان المركزي.

فيما سجل سعر اليورو اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 615 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى البنوك 695.37 جنيه (متوسط ترجيحي)، وفقا لبنك السودان المركزي.

فيما جاء سعره لدى السوق الموازية (السوداء) عند 690 جنيها.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى البنوك نحو 151.92 جنيه (متوسط ترجيحي)، وفقا لبنك السودان المركزي.

فيما جاء سعر الريال السعودي في السوق السودانية السوداء بنحو 151 جنيها.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك نحو 155.25 جنيه (متوسط ترجيحي)، وفقا لبنك السودان المركزي..

فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق السودانية السوداء نحو 156 جنيها.

وأظهرت شاشات التداول لدى البنوك اليوم في السودان سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان عند 1856.52 جنيه (متوسط ترجيحي)، وفقا لبنك السودان المركزي.