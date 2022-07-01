ارتفاع في سعر الدولار اليوم السبت 2/يوليو في سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا السبت 2 يوليو/ تموز 2022 بتعاملات السوق الموازية "السوداء"، واستقر لدى البنوك الرسمية.

سعر الدولار اليوم في سوريا

وزاد سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 3985 ليرة للشراء، و4020 ليرة للبيع، مقابل 3980 ليرة للشراء، و4015 ليرة للبيع، أمس، بحسب منصة "sp-today.com" المتخصصة في رصد سعر صرف العملات في سوريا

وفي البنوك، سجل سعر الدولار 2814 ليرة في المتوسط، وفق موقع "cb.gov.sy".

وتلقي دمشق باللائمة على العقوبات الغربية في الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد حيث أدى انهيار قيمة العملة إلى زيادات كبيرة في الأسعار، ما جعل المواطنين يكابدون في سبيل توفير الأغذية والسلع الأساسية الأخرى.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

وزاد سعر اليورو الأوروبي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى 4164 ليرة للشراء، و4206 ليرات للبيع، مقابل 4150 ليرة للشراء، و4191 ليرة للبيع، أمس.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، إلى 4834 ليرة للشراء، و4886 ليرة للبيع، مقابل 4825 ليرة للشراء، و4878 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وارتفع سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 1060 ليرة للشراء، و1073 ليرة للبيع، مقابل 1059 ليرة للشراء، و1071 ليرة للبيع، أمس.

وزاد سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 1082 ليرة للشراء، و1095 ليرة للبيع، مقابل 1081 ليرة للشراء، و1093 ليرة للبيع، أمس.

وصعد سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية إلى 12983 ليرة للشراء و13122 ليرة للبيع، مقابل 12968 ليرة للشراء و13108 ليرة للبيع، أمس.