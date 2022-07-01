كم سعر جرام الذهب في مصر اليوم السبت 2-7-2022.. طالع أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري

سعر جرام الذهب في أسواق مصر اليوم السبت 2 يوليو 2022، شهدت أسعار الذهب تراجعا اليوم في مصر بشكل حاد خلال تعاملات السبت 2 يوليو/تموز 2022، لكافة العيارات، وسط هبوط للمعدن الأصفر عالميا.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة.

فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيها، وتقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

و نزل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر إلى 1086 جنيها (57.83 دولار)، مقابل 1098 جنيها (58.41 دولار) خلال تعاملات أمس بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر ليصل إلى 814.88 جنيه (43.37 دولار) مقابل 823.4 جنيه (43.8 دولار) خلال تعاملات أمس.

أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر

و سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 633.79 جنيه (33.73 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 543.24 جنيه (28.91 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى 950.70 جنيها (43.37 دولار) مقابل 960.64 جنيها (43.8 دولار) خلال تعاملات اليوم السابق حيث لا تشمل الأسعار المصنعية.

سعر الأوقية والجنيه الذهب في مصر

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في مصر نحو 33.790 ألف جنيه (1799 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7606 جنيهات (404.82 دولار).

عالميا تأثر الذهب سلبا بقوة عوائد الدولار الأمريكي حيث هوى المعدن النفيس دون مستوى 1800 دولار للأوقية.

وخلال التعاملات الفورية سجل الذهب 1797.67 دولارا للأوقية منخفضا بنحو 0.53%، كما تراجع سعر الذهب تسليم شهر أغسطس بنفس النسبة تقريبا ليبلغ سعره 1798 دولارا للأوقية.