سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2 يوليو 2022، حيث شهد سعر الدولار تبايناً اليوم في مصر مقابل الجنيه خلال مستهل تداولات السبت 2 يوليو/تموز 2022، لدى البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم في مصر

ولم يتغير سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي المصري، مسجلًا نحو 18.74 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس، بحسب بيانات موقع البنك المركزي المصري "cbe. Org.eg".

وعن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، فقد ارتفع إلى نحو 18.76 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، مقابل 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع بختام تعاملات أمس، وهو السعر نفسه لدى بنك مصر.

وصعد سعر الدولار اليوم لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر) إلى نحو 18.78 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع، مقابل 18.75 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصر

استقر سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي، عند مستوى 19.70 جنيه للشراء، و19.79 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

وعن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) فقد تراجع إلى نحو 19.47 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع، مقابل 19.64 جنيه للشراء، و19.79 جنيه للبيع عند إغلاق أمس، وهو السعر نفسه لدى بنك مصر.

وعن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي CIB فسجل نحو 19.67 جنيه للشراء، و19.84 جنيه للبيع، مقابل 19.68 جنيه للشراء، و19.81 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

ثبت سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي، عند مستوى 22.78 جنيه للشراء، و22.89 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس، بحسب بيانات البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي " cbe.org.eg".

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، تراجعًا إلى نحو 22.68 جنيه للشراء، و22.89 جنيه للبيع، مقابل 22.80 جنيه للشراء، و22.94 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنك مصر.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص) نحو 22.74 جنيه للشراء، و23 جنيهًا للبيع، مقابل 22.83 جنيه للشراء، و22.97 جنيه للبيع أمس.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، عند مستوى 4.99 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس، بحسب بيانات البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي " cbe.org.eg".

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) نحو 4.99 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع، مقابل 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع أمس.

وفي بنك مصر، ارتفع سعر الريال السعودي اليوم إلى نحو 5 جنيهات للشراء، و5.01 جنيه للبيع، مقابل 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع عند إغلاق أمس.

وعن سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص)، فقد صعد إلى نحو 4.99 جنيه للشراء، و5.02 جنيه للبيع، مقابل 4.98 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع أمس.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر خلال تداولات اليوم لدى البنك المركزي نحو 5.10 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

كما ثبت سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، عند مستوى 61.03 جنيه للشراء، و61.37 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.