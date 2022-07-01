أسعار الذهب في السودان اليوم السبت 2 يوليو 2022، انخفضت أسعار الذهب اليوم في السودان، بالتزامن مع تراجع "النفيس" عالميا مقابل الدولار.

وبلغ احتياطي الذهب في السودان طبقا لتصريحات سابقة لوزارة المعادن 1550 طنا، فيما دعت شركة الموارد المعدنية مؤخرا لضرورة بناء احتياطي كاف من الذهب لـ"اليوم الأسود" بحسب مدير الشركة مبارك أردول.

أسعار الذهب اليوم في السودان

و انخفض سعر الذهب عيار 24 اليوم في السودان ليهبط إلى مستوى 26.548 ألف جنيه (58.15 دولار)، مقابل 26.608 ألف جنيه (58.29 دولار) في ختام تداولات أمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان لينزل إلى 19.911 ألف جنيه (43.62 دولار)، مقابل 19.956 ألف جنيه (43.72 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس ، بحسب منصة "gold-price-today" المختصة في أسعار الذهب.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السودان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 15.486 ألف جنيه (33.92 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 13.274 ألف جنيه (29.08 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في السودان

هوي سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السودان خلال تعاملات اليوم السبت لينزل إلى 23.230 ألف جنيه (50.89 دولار)، مقابل 23.282 ألف جنيه (51 دولارا) بنهاية تعاملات أمس.

سعر الذهب في السودان اليوم الجمعة 1 يوليو 2022

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في السودان نحو 85.929 ألف جنيه (1809 دولارات)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السودان نحو 185.837 ألف جنيه (407.09 دولار).