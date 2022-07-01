أفضل أدعية اليوم الثالث من شهر ذي الحجة 2022-1443

دعاء اليوم الثالث من شهر ذي الحجة 2022-1443، شهر ذو الحجة هو شهر مبارك وعظيم ويمر به أكثر من حدث أو يوم أو عمل عظيمين جداً لدى المسلمين، مثل موسم الحج واعماله تكون فيه بالإضافة الى أنه يوجد فيه يوم عرفة وهو أعظم يوم بالعام كله، كذلك يوجد فيه أحد العيدين وهو عيد الأضحى المبارك، بحيث أننا نشعر من بداية هذا الشهر كل يوم فيه له تعظيم وقداسيه ومن الضروري عدم تفويت الأجر والثواب وعد التكاسل في هذه الأيام، و من الأعمال المحببة عند المسلمين الدعاء في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، و لذلك يضع لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية مجموعة من أفضل أدعية ذي الحجة 2022.

دعاء اليوم الثالث من ذي الحجة

كما علمنا رسولنا الكريم محمد ﷺ أن الدعاء هو من أفضل الأعمال التي يقوم بها المسلم في هذه الأيام الفضيلة بحيث أن الدعاء يجلب الخير للداعي ويحميه من الشر والنار ويغفر الذنوب بإذن الله، كما أن دعاء اليوم الثالث من ذي الحجة يكون مثل الآتي:

أولاً: “اللهم إنّي أسألك خير المسألة، وخير الدّعاء وخير النّجاح، وخير العمل وخير الثواب، وخير الحياة وخير الممات وثبتني،

وثقّل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبّل الخير وخواتمه وأوّله وآخره وظاهره وباطنه والدّرجات العلى من الجنّة آمين،

اللهم إنّي أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما بطن وخير ما ظهر، اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري

وتصلح أمري، وتطهّر قلبي وتحصن فرجي، وتنوّر لي قلبي وتغفر لي ذنبي، وأسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي،

وأن تبارك في بصري وفي روحي، في خلقي وأهلي وفي محياي وفي مماتي، وفي عملي،

وتقبّل حسناتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة”.

كذلك هذا الدعاء “اللهمّ إنّي أسألك الطيبات وفعل الخيرات، وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني،

وإذا أردت في خلقك فتنةً فنجّني إليك منها غير مفتون، اللهم وأسألك حبّك وحب من يحبك وحب كلّ عملٍ يبلّغني إلى حبك”.

وكذلك “اللهم إنّي أسألك من الخير كلّه عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم،

وأعوذ بك من الشرّ عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم،

وأيضا “اللهم أسألك الجنّة وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل وأعوذ بك من النّار وما قرب إليها من قولٍ أو عمل،

وأسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك محمّد وأسألك ما قضيت لي من أمرٍ أن تجعل عاقبته رشدًا.

دعاء 3 ذي الحجة 2022-1443 مكتوب

إن الدعاء المكتوب شيء جيد للإنسان حتى يستذكره في أي وقت أراد بحيث أنه لا يوجد شخص لا ينسى ولا يقع في الخطأ، ولكن المكتوب يضمن عدم النسيان أو الوقوع في الخطأ في الدعاء أو الدعاء بشيء ناقص عن ما أراده، ودعاء 3 ذي الحجة مكتوب هو.

أولاً: “اللهمّ أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي،

وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادةً لي في كلّ خير، والموت راحة لي من كل شر.

تانياً : “اللهمّ إنّي أسألك رحمةً من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع أمري وتلمّ بها شعثي.

وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي، وتزكّي بها عملي وتلهمني بها رشدي، وتردّ بها الفتن عنّي، وتعصمني بها من كلّ سوء.

كذلك: “اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي سمعي نوراً، وفي بصري نوراً، وعن يميني نوراً، وعن شمالي نوراً،

وفي عصبي نوراً، وفي لحمي نوراً، ومن فوقي نوراً، ومن تحتي نوراً، واجعلني نوراً، واجعل لي نوراً.

أدعية عشر ذي الحجة 1443

إن من أكثر الأوقات التي يشعر بها الإنسان بالقرب من ربه هو وقت الصلاة وهو ساجد بالإضافة الى الأوقات المباركة من رمضان وأول شهر ذي الحجة، فيتقرب فيهم العبد لربه أكثر من أي وقت أخر فيدعي فيهم ما يشاء، ومن أدعية عشر ذي الحجة 1443.

أولاً :” اللهمّ إنّك تسمع كلامي، وترى مكاني، وتعلم سرّي وعلانيتي، لا يخفى عليك شيءٌ من أمري، أنا البائس الفقير،

وأنا المستغيث المستجير، الوجل المشفق، المقرّ المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذّليل،

وأدعوك دعاء الخائف الضّرير، من خضعت لك رقبته، وفاضت لك عيناه، وذلّ جسده، ورغم لك أنفه، اللهم اغفر لي وارحمني .

بالإضافة الى “اللهمّ إنّي أسألك صحةً في إيمان، وإيماناّ في حسن خلق، ونجاحاً يتبعه فلاح،

وأيضا ” اللهم إني أسألك رحمةٌ منك وعافية، ومغفرةٌ منك ورضواناً .

كذلك دعاء “اللهمّ أنت الأوّل لا شيء قبلك، وأنت الآخر لا شيء بعدك،

“ أعوذ بك من شرّ كلّ دابةٍ ناصيتها بيدك، وأعوذ بك من الإثم والكسل،

وأيضا دعاء “اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة الغنى ومن فتنة الفقر، وأعوذ بك من المأثم والمغرم،

علاوة على ذلك دعاء “اللهم نقّ قلبي من الخطايا كما نقّيت الثّوب الأبيض من الدنس،

اللهم بعّد بيني وبين خطيئتي كما بعّدت بين المشرق والمغرب .

دعاء اليوم الثالث من ذي الحجة من القرآن الكريم

ان القرآن الكريم هو نظام حياة ونتعلم منه الكثير من العبادات وغيرها مما يلزمنا في حياتنا، كالذكر والتسبيح بالإضافة للدعاء أيضا، وقد ورد في القرآن الكريم العديد من الادعية قد تفيدنا في روعة اسلوبها وتناسقها وشمولها أيضا، مثل دعاء اليوم الثالث من ذي الحجة من القرآن الكريم.

أولاً قوله تعالى: “رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ “.

وقال أيضا “رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ”.

بالإضافة الى “رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ۚ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ”.

وأيضا قوله تعالى “رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ “

وكذلك قال تعالى “أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ”

كما قال تعالى أيضا “وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ”

أفضل الأعمال في العشر من ذي الحجة

العشر الأوائل من ذي الحجة يغتنمها المسلم في الطاعات والدعاء والتقرب لله بحيث أن هذه الأوقات يكون فيها الأجر مضاعف عن غيرها من الأوقات بالإضافة الى أنه يستجاب فيها الدعاء أكثر من غيرها من الأيام أيضا، فما هي أفضل الأعمال في العشر من ذي الحجة.