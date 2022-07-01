سبب وفاة الشيخ محمد ناصر العبودي - الرحالة محمد بن ناصر العبودي ويكيبيديا، حيث أعلنت وسائل إعلام سعودية صباح اليوم الجمعة 01 يوليو 2022، وفاة الشيخ والأديب السعودي محمد بن ناصر العبودي، وذلك عن عمر يناهز الـ 97 عامًا.

و يبحث الكثير من المتابعين عبر الانترنت عن سبب وفاة الرحالة محمد بن ناصر العبودي، حيث يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية كافة المعلومات عن حياة الشيخ العبودي و سبب وفاته.

معلومات عن الشيخ الرحالة محمد بن ناصر العبودي

ويعتبر الشيخ الرحالة محمد بن ناصر العبودي، من المتخصصين في الدعوة والرّحالة المعروف، فقد زار أكثر من 100 دولة، وقام بتأليف قرابة ٢٢٠ كتاب بين الرحلات والتاريخ وأثرى المكتبة الصوتية بها، كما قدّم برنامج عن قصص رحلاته في سبيل الدعوة عبر اذاعة القرآن الكريم.

موعد جنازة الشيخ محمد ناصر العبودي

ومن المقرر أن تقام الصلاة على الشيخ محمد ناصر العبودي بعد صلاة ظهر يوم غد السبت، في جامع الجوهرة البابطين شمال الرياض.

وفي ذات السياق، تفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مع وفاة الشيخ محمد ناصر العبودي، داعين الله أن يرحمه، ويلهم ذويه وأحبائه الصبر والسلوان.

وقال أحد المغردين: "انتقل إلى رحمة الله شيخي ووالدي وقرة عيني وملهمي الموسوعي العلاّمة ناشر العلم والدعوة وعميد الرحالين محمد بن ناصر العبودي رحمه الله واسكنه فسيح جناته اللهم اجبر مصيبتنا وعظّم أجرنا وتقبله في عبادك الصالحين الصلاة عليه فى جامع الجوهرة البابطين بعد صلاة الظهر غدا".

وأضاف آخر: "﴿كلُّ من عليها فان﴾٠ توفّي الرحّالة الداعية الشيخ محمد بن ناصر العبودي بعد مئة سنة من التعلّم والتعليم والتأليف والدعوة والسياحة في الأرض لخدمة الإسلام والمسلمين. اللهمّ اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، واجمعنا به ووالدينا في جنّات النعيم. آمين آمين. إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

سبب وفاة الشيخ السعودي محمد بن ناصر العبودي

وبشأن سبب وفاة الشيخ محمد بن ناصر العبودي، فإن مصادر صحفية أفادت بأن الراحل تعرض لأزمة صحية خلال الفترة الماضية فارق على إثرها الحياة صباح اليوم الجمعة 01 يوليو 2022.

محمد بن ناصر العبودي ويكيبيديا

- يعتبر الشيخ محمد بن ناصر العبودي من المتخصصين في الدعوة والرّحالة المعروفين في المملكة العربية السعودية.

- الشيخ محمد بن ناصر العبودي من مواليد (1345 هـ - 1926م) وقد ولد في مدينة بريدة، وتلقى تعليمه الأولي فيها على يد عدد من العلماء، ثم عمل مدرسًا، ثم مديرًا للمعهد العلمي في بريدة ، ثم أصبح الأمين العام للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لثلاثة عشر عامًا، وفي وقت لاحق أصبح وكيلاً للجامعة نفسها ثم مديرًا لها، ثم شغل منصب الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي.

- أتاح لـ الشيخ محمد ناصر العبودي عمله في الرابطة وقبلها في الجامعة الإسلامية بالمدينة كأمين عام لها زيارة معظم أصقاع العالم، فكان لمشاهداته العديدة واطلاعاته أن تثمر أكثر من مائة وستين كتاباً في أدب الرحلات ويكون بهذا قد حقق رقمًا قياسيًا في كتب الرحلات العربية.

- مُنح الشيخ محمد بن ناصر العبودي ميدالية الاستحقاق في الأدب عام 1394 هـ، 1974م.

- على الرغم من أن تعليم الشيخ محمد بن ناصر العبودي كان تعليماً دينياٌ في مجال الشريعة الإسلامية. إلا أن معظم مؤلفاته كانت أدبية، ويصب الجانب الأكبر منها في مجال أدب الرحلات حيث يعتبر من الرواد في هذا المجال في المملكة العربية السعودية، والجزء الآخر من مؤلفاته في مجال اللغة العربية، وقد بلغ عدد مؤلفاته المطبوعة 128 كتاباً تقريبا، ويوجد لديه حوالي 100 كتاب آخر لا يزال مخطوطاً ينتظر الطبع، وله 125 كتاباً في الرحلات و15 كتاباً في الدعوة، و15 كتاباً في الأدب واللغة.

في أدب الرحلات

إلى جنوب الشمال: بلاد السويد

فطاني أو جنوب تايلند

راجستان: بلاد الملوك (من سلسلة الرحلات الهندية)

سطور من المنظور والمأثور عن بلاد التكرور رحلة في مالي وحديث عن ماضيها المجيد وحاضرها الجديد

حديث قيرغيزستان دراسة في ماضيها ومشاهدات ميدانية

زيارة رسمية تايوان

في غرب الهند (من سلسلة الرحلات الهندية)

أيام في فيتنام

غيانا وسورينام

في جنوب الهند (من سلسلة الرحلات الهندية)

المسلمون في لاوس وكمبوديا: رحلة ومشاهدات ميدانية

سياحة في كشمير

من أنغولا إلى الرأس الأخضر

الرحلة الروسية

بين الأرغواي والباراغواي

كنت في ألبانيا

في جنوب الصين

أيام النيجر

كنت في بلغاريا

ذكريات من يوغسلافيا

مقال في بلاد البنغال

في بلاد المسلمين المنسيين: بخارى وما وراء النهر

جمهورية أذربيجان

بلاد الداغستان

مع المسلمين البولنديين

جولة في جزائر البحر الزنجى أو حديث عن الإسلام والمسلمين في جزر المحيط الهندي رحلات إلى موريشيوس ورينيون وجزر القمر وزنجبار وسيشل

بورما الخبر والعيان

مدغشقر بلاد المسلمين الضائعين.

جولة في جزائر البحر الزنجي.

في نيبال بلاد الجبال.

رحلة إلى جزر مالديف.

رحلة إلى سيلان.

صلة الحديث عن أفريقية.

مشاهدات في بلاد العنصريين.

زيارة لسلطنة بروناي الإسلامية.

رحلات في أمريكا الوسطى.

إطلالة على نهاية العالم الجنوبي.

إلى أقصى الجنوب الأمريكي.

ذكريات في أفريقيا.

جولة في جزائر البحر الكاريبي.

على قمم جبال الأنديز.

جولة في جزائر جنوب المحيط الهادئ.

على ضفاف الأمازون.

إطلالة على أستراليا.

إلى بلاد الشرق الأوسط.

في أعماق الصين الشعبية.

إلى أرتيريا بعد ست وثلاثين سنة.

في المجالات الأخرى

أخبار أبي العيناء اليمامي.

الأمثال العامية في نجد، 5 مجلدات.

كتاب الثقلاء.

نفحات من السكينة القرآنية.

مأثورات شعبية.

سوانح أدبية.

صور ثقيلة.

العالم الإسلامي والرابطة.

مشاهد من بريدة.

أخبار الملا بن سيف.

أخبار مطوع اللسيب.

هذا ما إستوحيته من الناس.

جهود الملك فهد رحمه الله لخدمة الإسلام والمسلمين.

المارتينك وباربادوس.

العلاقات بين المملكة العربية السعودية وتركيا.

بورتريكو وجمهورية الدومينيكان.

مطوع في باريس.

المستدين.

موضي وبناتها.

المقامات الصحراوية.

- توفي محمد بن ناصر العبودي صباح الجمعة 01 يوليو 2022.