وفاة Technoblade تتسبب بصدمة في عالم التكنولوجيا.. من هو Technoblade ؟

من هو Technoblade و ما هو سبب وفاته؟ تشهد محركات البحث عبر الانترنت عمليات بحث واسعة عن اللاعب و اليوتيوبر الشهير Technoblade ، حيث أعلن اليوم عن وفاته، و يوضح لكم فريق فلسطين اليوم الاخبارية في هذه المقالة اسباب وفاة اللاعب Technoblade ، حيث أنه في العام السابق، كشف Technoblade عن أنه تم تشخيصه بمرض السرطان، وتوفي اليوم عن عمر يناهز 23 عامًا، وأكدت عائلته هذه الأنباء في مقطع فيديو تودعه فيه على قناته الشخصية على منصة YouTube.

وترك رحيله المفاجئ مجتمع الألعاب بأكمله وعالم التكنولوجيا في حالة من الصدمة والحزن الكاملين.

ولطالما كان اسم تكنوبلاد، واسمه الحقيقي أليكس، رائجًا على الإنترنت على فترات متقطعة، وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفونه، إليكم بعض المعلومات عن رحلة اللاعب واليوتيوبر المشهور.

من هو Technoblade؟

انضم Technoblade إلى يوتيوب في عام 2013 وكان يبلغ من العمر 14 عامًا في ذلك الوقت، ويصف نفسه بالتالي: ألعب ألعاب الفيديو كثيرًا، قد لا أكون الأفضل، لكني بالتأكيد أفضل من يحاول.

لم يكن دخوله على اليوتيوب هو أول محاولاته في عالم البث المباشر، فقد سبق وأن أنشأ قناته الأولى StudioLORE في 2009، لكن قناته الثانية وعلامته التجارية Technoblade هي التي حظيت بشعبية كبيرة بين مجتمع الألعاب، وخاصة أولئك الذين يلعبون لعبة Minecraft الثلاثية الأبعاد والتي تم تطويرها بواسطة Mojang Studios حيث يتفاعل اللاعبون مع بيئة ثلاثية الأبعاد قابلة للتعديل ومصنوعة من المكعبات.



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وفاة Technoblade تتسبب بصدمة في عالم التكنولوجيا

وتتيح طريقة اللعب المتنوعة للاعبين اختيار الطريقة التي يلعبون بها، مما يسمح بوجود خيارات لا حصر لها، وغالبًا ما كانت فيديوهات Technoblade تدور حولها، كما تخصصت قناته أيضًا في لعب Bed Wars و Skyblock.

الحياة الشخصية لـ Technoblade

وفقًا للمعلومات الموجودة في المجال العام، فقد وُلد أليكس في 1 يونيو 1999، وقضى معظم حياته في كاليفورنيا، وتخرج من المدرسة الثانوية في الولاية قبل أن ينتقل لفترة وجيزة إلى شيكاغو، إلينوي.

ثم أقام في سان فرانسيسكو، وشُخص بإصابته بالسرطان عام 2021، وأعلن ذلك في مقطع فيديو على قناته.

وكان لديه عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، ولقد كان أحد أكثر المؤثرين طلبًا على الإنترنت، وصل عدد متابعيه إلى 10.9 ملايين مشترك على YouTube مع أكثر من 988 مقطع فيديو تم تحميله وأكثر من 1.2 مليار مشاهدة على قناته.

وكان معروفًا بقدرته على اللعب ومقدار الاستراتيجية والمهارة التي شارك بها في ألعابه مع إضافة لمسة مرحة خاصة به.