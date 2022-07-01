بعد تجديد تعاقده .. أرقام وإنجازات محمد صلاح مع ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن تجديد عقد نجم الفريق الأول محمد صلاح بعقد يمتد حتى عام 2025 في عقد طويل الأمد جعل النجم المصري هو الأعلى أجراً تاريخياً في ليفربول.

ويحصل محمد صلاح على راتب أسبوعي قدره 350 ألف جنيه إسترليني في عقده الجديد حتى عام 2025.

جوائز محمد صلاح الفردية

حقق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عام 2018، وأفضل لاعب من جانب رابطة النقاد الرياضيين عام 2022.

حقق محمد صلاح جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي عام 2018، 2022.

جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز (هداف الدوري الإنجليزي الممتاز) أعوام 2018 و2019 و2022.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول الموسم الماضي:

توج محمد صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفا بالتساوي مع سون هيونج مين لاعب توتنهام، كما حصد النجم المصري جائزة أفضل صانع ألعاب.

احتل النجم المصري المركز الرابع في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا الموسم المنقضي برصيد 8 أهداف.

ولعب محمد صلاح مباراة واحدة في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، كانت أمام تشيلسي “النهائي”، وسجل ركلة ترجيح، ساهمت في تتويج فريقه باللقب الأول له هذا الموسم 2021 - 2022.

وخاض محمد صلاح مباراتين مع ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولم يسجل أو يصنع، لكنه توج مع الريدز باللقب، على حساب تشيلسي بركلات الترجيح أيضا.